Les Amis du Liban et Didier Deschamps envoient un container de vivres à Beyrouth

C’est un élan de solidarité sans précédent. Quinze jours après l’immense explosion qui a ravagé la ville de Beyrouth, un conteneur a été chargé, hier à Fontvieille, de produits de première nécessité, pour prendre la mer, direction le Liban.

"C’est une surprise immense, la réponse de la population monégasque est énorme", se réjouit Bouran Hallani, la présidente des Amis du Liban qui a coordonné la collecte de tous ces produits. C’est elle, d’ailleurs, qui accueillera la cargaison à Beyrouth, le 27 août, afin d’orchestrer la distribution sur place avec les bénévoles et l’armée.

Chaque année, Bouran Hallani organise l’envoi de vivres vers le Liban. Mais jamais dans une proportion aussi grande, et dans un tel laps de temps. Tout s’est déroulé en quelques jours pour mobiliser les bénévoles et récupérer des dons tous azimuts.

Ce même élan a porté hier les bénévoles de l’association et leur parrain, le sélectionneur de l’Équipe de France de Football, Didier Deschamps, pour charger le container plein de cartons dans un parking de Fontvieille avant de rejoindre un port de fret.

Six tonnes de produits de première nécessité

À l’intérieur du conteneur, six tonnes de biens de première nécessité (nourriture, kits d’hygiène, couches pour les enfants, équipements médicaux…). La plupart ont été récupérés lors d’une collecte toute la semaine dernière dans la galerie du centre commercial de Fontvieille.

L’envoi compte aussi 300 paires de chaussures pour enfants offertes par la boutique Mercedeh. Ces biens d’une valeur totale estimée à plus de 100.000 euros, sont conditionnés sous forme de colis et devraient toucher un millier de familles beyrouthines.

Aux côtés des Amis du Liban, le gouvernement princier, la Croix-Rouge monégasque, l’Amade et Monaco Aide et Présence se sont mobilisés pour soutenir les victimes. Ils ont rassemblé 50.700 euros pour permettre l’achat de médicaments et d’équipements médicaux en faveur des hôpitaux de campagne déployés par l’armée libanaise face à l’afflux de blessés civils.

En parallèle, l’association des Amis du Liban et l’Amade se sont alliés pour créer un fonds social au sein de l’hôpital Rafik Hariri – épargné par les explosions – pour la prise en charge de frais de santé d’enfants vulnérables.

Le premier conteneur doit arriver sous dix jours au Liban. Un second devrait suivre en septembre. En attendant de nouvelles actions caritatives.