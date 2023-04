Le vent pousse (enfin) Handivoile jusqu’à Menton: rendez-vous le 5 juin

Jusque-là, l’événement organisé par le Département, ne passait pas la barrière de Roquebrune-Cap-Martin. Mais c’était sans compter la volonté du club nautique de Menton à toujours plus favoriser l’inclusion. C’est notamment pour cette raison qu’il s’est doté de deux engins adaptés aux personnes en situation de handicap.

Des modèles australiens qu’il n’aurait pas pu financer - 10 524 euros pièce - sans le soutien du Rotary Club et de l’association Crèche et Orphelinat. Les Hansa 304 - un vert fluo, un orange survitaminé - sont ainsi venus grossir les rangs des bateaux à voile, déjà très prisés à Menton.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, cette année, la 17e Handivoile 06 va pousser jusqu’à la cité du citron. La tournée aura lieu le 5 juin. Il va falloir songer à s’y inscrire...

S’épanouir

En 2022, près de mille personnes atteintes d’un handicap, accompagnées de leur famille, ont bénéficié de ces sorties gratuites. Tout au long de l’année, le dispositif Handivoile 06 entend favoriser l’intégration, la rééducation et l’épanouissement grâce à la pratique des activités nautiques. On compte cinquante organismes spécialisés pouvant accueillir ce public. Environ 600 personnes par an profitent des sorties en mer.

À Menton, on associait déjà les personnes en situation de handicap. Mais les équipements n’étaient pas ajustés. Pas simples à manier. Aujourd’hui, ils peuvent naviguer en toute autonomie.

Plus maniables

Au moment de la livraison des Hansa 304, Yannick Piveteau, agent technique, qui accompagne les amateurs - et notamment les enfants - sur le plan d’eau depuis des années, expliquait: "La position est maintenant plus logique, ils sont assis dans le sens du bateau. Puis, il y a une sorte de joystick pour manœuvrer simplement l’embarcation : la gauche est la gauche, la droite est la droite."

Il ajoutait : "Le Hansa 304 est garanti insubmersible. Puis, on peut prérégler les voiles pour ne leur laisser que le manche et puis leur permettre de gérer les voiles plus tard. Quand ils seront plus aguerris..." Le concepteur australien, passionné de voile et lui-même en situation de handicap, a tout anticipé.

Le club nautique, lui, avait bien anticipé l’édition 2023 d’Handivoile 06.

Une journée de fête

Un rendez-vous estival, donc, propice à l’évasion, à la découverte et au partage, pour leur permettre de pratiquer gratuitement des activités de voile, de trimaran, bateaux collectifs et de kayak sur les handiplages et les clubs nautiques de tout le département.

La "tournée" en elle-même, dure une heure et est encadrée par des moniteurs diplômés. Quatre sorties par jour sont organisées : de 9h30 à 10h30, de 11h à 12h, de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h.

Les réservations sont déjà ouvertes sur le site Internet du Département. Attention, elles sont obligatoires et limitées à quatre personnes par famille. Le public peut télécharger le bulletin d’inscription individuel sur le site de réservation, ou le remplir sur place.