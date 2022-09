Le Trott’n’roll de l'association Flavien annonce son retour pour le 17 septembre à Monaco

"Ensemble, Sauvons des vies": le message est limpide. Il n’a pas bougé depuis la première édition. Avec enthousiasme, la Fondation Flavien a annoncé que son traditionnel Trott’n’roll se tiendra le 17 septembre sur la promenade Honoré II, au droit des Jardins d’Apolline.

Un rendez-vous familial et populaire depuis 2014 qui vise à sensibiliser les gens face aux cancers pédiatriques et encourager les moyens de lutter contre ce mal qui condamne en France, 500 enfants chaque année.

L’an dernier, la fondation et son président Denis Maccario, avait remis un chèque de 100 000 euros aux équipes du Centre scientifique de Monaco dont les chercheurs travaillent sur ces cancers de l’enfant.

Pour les participants au Trott’n’roll, l’engagement le 17 septembre sera ludique : rouler contre le cancer, comme l’on déjà fait plus de 4 000 enfants les éditions précédentes, dans un circuit balisé sur la promenade et réservé aux vélos, rollers, skate-board et trottinettes.

Des nouveautés

Nouveauté de cette année autour du circuit : quatre nouveaux cosplayeurs professionnels seront présents: BatMan, Captain Marvel, Rocket, Xena la guerrière agiront dans les stands d’animations. Il y aura également des structures gonflables, un skate park, des ateliers Lego. Ainsi qu’une initiation aux gestes de premiers secours avec la Croix-Rouge monégasque, les pompiers de Monaco et de l’UDSP06. Les amateurs pourront aussi admirer les contours d’une Mc 720s, à la carrosserie orange… la couleur étendard de l’association.

La fondation Flavien profitera de ce mois de septembre, dédié à la sensibilisation sur les cancers pédiatriques pour mettre en lumière le don de la molécule de l’espoir auprès du Big Pharma Pfizer. L’essai clinique, pour 36 enfants en rechute, est en phase de montage administratif avec huit centres en France. La fondation entend abonder sur ce projet qui représente un coût financier de 620 000 euros.