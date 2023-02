Le Starbucks d’Apolline ferme pour trois semaines et vend son mobilier à Monaco

À défaut de jeter le mobilier à la déchetterie, les gérants l’ont mis en vente aux clients à des prix défiant toute concurrence. "Un client régulier adorait l’un de nos cadres et voulait savoir où on l’avait acheté. Cela nous a donné l’idée de vendre le mobilier pour la bonne cause. On va réaliser son rêve", sourit Miguel Goncalves, directeur des franchises Starbucks à Monaco.

L’inventaire, affiché à l’intérieur et sur les portes de ce coffee-shop ouvert depuis décembre 2013 à la Condamine, inclut notamment des tables d’extérieur, des tableaux, des bancs, tabourets et chaises.

Réouverture des lieux le 6 mars

Les fonds tirés de cette vente, soit 1.250 euros si tout est acquis, seront entièrement reversés à l’Association monégasque pour l’aide et la protection de l’enfance inadaptée (AMAPEI).

De nombreuses pièces ont déjà trouvé preneurs. Pour le reste, il suffit de se manifester auprès des managers, de réserver et d’emporter le mobilier avant la fin de ce week-end.

Le 6 mars, à l’issue de cette rénovation imposée contractuellement par la marque américaine, c’est un tout autre décor que découvrira la clientèle.

"On ne peut pas tout dévoiler mais la boutique va subir un beau lifting. Toujours dans cet esprit de ne plus gaspiller, on va supprimer les affiches papiers au profit d’écrans digitaux", poursuit Miguel Goncalves. En attendant, les habitués et clients de passage pourront savourer une boisson et une pâtisserie au Starbucks de la gare ferroviaire.