Le Rotary Club de Monaco verse 50.000 € pour aider les sinistrés du séisme en Turquie

Dès le 6 février, quelques heures à peine après que le séisme de magnitudes 7,7 et 7,6 se produisait en Turquie, le Rotary Club se mobilisait. "Les trois districts d’Istanbul faisaient aussitôt un état des lieux de la catastrophe. De là, après être entrés en contact avec eux, nous nous sommes mis au travail. Nous ne l’avons pas cessé depuis." Alain Dewé est président du Rotary Club de Monaco. Après avoir lancé un premier appel de fonds en février, il vient d’effectuer un virement de 50.000 euros - "sur un compte spécial uniquement affecté à la Turquie" - pour venir en aide aux sinistrés de la catastrophe qui a sévi dans le sud-est du pays, sur une zone de plus de 400 km, anéantissant dix villes et causant plus de 40.000 morts.

En direct

"Nous travaillons directement avec le Rotary Club d’Istanbul en Turquie, district 2420, car son gouverneur connaît bien le consul de Turquie à Monaco. Il a été lui-même président du Rotary Club de Monaco. Dans un premier temps, notre homologue en Turquie nous a expliqué avoir reçu beaucoup de dons en nature en provenance de Rotary Clubs du monde entier. Les besoins restent importants mais aujourd’hui le travail se porte aussi sur la phase de l’après, celle de la reconstruction."

Cette reconstruction passe par un relogement plus durable, appelé conteneurs, sur lesquels mise le Rotary Club. "Les tentes ne sont pas tenables dans le temps, elles ne peuvent faire partie que d’une solution provisoire. Nous sommes actuellement en train de commander des conteneurs qui sont fabriqués sur place. Ils coûtent à l’unité 5.000 euros." Il s’agit de réalisations métalliques rectangulaires et cubiques qui comprennent deux chambres, une salle de bains, des toilettes et une cuisine. Ils peuvent loger entre six et huit personnes. Le premier versement du Rotary Club de Monaco a ainsi servi à la commande de 10 abris de ce type. Près de 80 sinistrés pourront à terme en bénéficier.

Trois axes de travail

"Le Rotary Club d’Istanbul district 2420 travaille de manière générale autour de trois axes majeurs", reprend Alain Dewé. L’appel aux dons et la gestion de ces derniers pour répondre aux besoins urgents, mais également à la création d’une unité mobile médicale (MMC) et d’une ville de tentes et d’habitats en dur.

Concernant l’unité mobile médicale, appelée Mobil Multi-Clinic (MMC), il s’agit d’une grande caisse métallique conçue pour les interventions d’urgence et le suivi des patients. Cette clinique, actuellement en cours d’acquisition et de réalisation, comptera 10 lits et pourra s’occuper de 100 patients par jour. "Cette MMC sera mise en œuvre dans un premier temps après qu’un protocole d’accord a été signé avec la ville d’Andiyaman. La municipalité sera chargée de fournir les médecins."

Acquisition d’un grand terrain

Le Rotary Club œuvre également à la reconstruction de la ville de Belen après avoir acquis un terrain à proximité "Grâce à nos contacts sur place, se réjouit Alain Dewé, un grand terrain nous a effectivement été mis à disposition près de là. Actuellement, nous sommes en train de l’équiper de voirie et de réseaux. Ce terrain est immense et l’idée est d’y reconstruire une ville entière." Équipée de conteneurs, elle sera dotée d’une unité mobile médicale (MMC), de toilettes publiques et de cuisines également extérieures.

C’est pour cette action que le Rotary Club de Monaco lance aujourd’hui un nouvel appel de fonds. "Nous en sommes qu’au début de la reconstruction. Nous avons encore beaucoup à faire et nous avons besoin d’être soutenus."

"Chaque euro qui nous est versé part directement pour l’action définie. Tous nos frais généraux et déplacements sont financés par nos cotisations si bien que nous ne dépensons aucun des dons versés pour ce type de frais. Nous travaillons directement avec les districts sur place. Nous avons un canal qui fonctionne bien et tous nos comptes sont audités tous les ans."

Le président du Rotary club de Monaco insiste sur une nécessité, celui de regrouper les dons sur deux ou trois associations, pas plus. "Il y a beaucoup d’éparpillements notamment au sein des ONG qui rencontrent, elles, d’importants postes de dépenses pour les transports et de fonctionnement", regrette Alain Dewé.

Selon lui, il y a également de ce fait une déperdition d’énergie et d’efficacité. "400 ONG et institutions caritatives pour 40.000 personnes à Monaco, c’est trop. Il faut centraliser les dons, c’est pour cette raison et dans cette volonté, que nous allons tenter de rencontrer les responsables de la Croix-Rouge et de Caritas tout prochainement, afin de mutualiser nos efforts et notre énergie."