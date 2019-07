Le prix Princesse Charlène se dispute vendredi soir à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer

C’est une soirée particulière qui est prévue ce vendredi dans le programme des courses estivales de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le terrain hippique accueillera en effet le prix Princesse Charlène de Monaco – Charity Race.

Le principe de cette course caritative, la princesse Charlène l’a importé d’Afrique du Sud. En effet, cette compétition d’un soir rassemble quatorze chevaux et jockeys. Chacun de ces équipages porte les couleurs d’une association qui œuvre dans le domaine de l’enfance.

À la clé au terme de la course, une dotation de 50.000 euros est partagée, selon l’ordre d’arrivée des chevaux, entre les associations participantes.

Une course de trot

Tel est le principe du prix Princesse Charlène annoncé ce vendredi, à partir de 20 heures, sur l’hippodrome de la Côte d’Azur. Un rendez-vous organisé pour la troisième année consécutive – et cette fois-ci en été – qui sera, sportivement, une course de trotteur. "Une belle discipline, très française", promet François Forcioli-Conti, président de la Société des courses de la Côte d’Azur, pour qui cette soirée est un des temps forts de la saison, "très important pour nous et que nous espérons développer dans l’avenir".

Cette année, la Fondation Princesse Charlène a choisi d’associer treize associations de Monaco et de France pour prendre part à la course et se partager la dotation. Action Innocence, l’Amapei, Children & Future, Cœur de Course, Croix-Rouge monégasque, Croix-Rouge française, Fight Aids, Fondation Prince Albert II, Fondation Princesse Grace, Ligue contre la cardiomyopathie, Refuge de l’espoir, Saint-Vincent-de-Paul et SNSM Menton sont en course.

Mercredi matin, un tirage au sort pour déterminer quel équipage représentera quelle association, a désigné notamment le cheval Febe Cadence, pour porter les couleurs de la Fondation Princesse Charlène.