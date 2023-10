Le prince Albert, la princesse Charlène et leurs enfants réunis à Monaco pour soutenir une association œuvrant pour le bien-être à l'hôpital

Soleil au beau fixe sur la place d’Armes, de bon augure pour la deuxième "Journée du sourire" que l’association Les Smileys Monaco organisait ce samedi 7 octobre en Principauté.

Un rendez-vous ludique à destination des jeunes publics, auquel s’est joint dans l’après-midi le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

Si le temps était à la fête avec une initiation à la danse Bollywood, la portée de cette journée était de soutenir l’activité de cette toute jeune association fondée en 2011. Et qui agit dans les lieux de soins de la Principauté.

Le couple princier et ses enfants étaient ce samedi après-midi place d’Armes, à Monaco, pour suivre les activités ludiques organisées par l’association Smileys. Photo Cyril Dodergny.

"On aide les enfants et les parents à décompresser dans les salles d’attente des urgences"

"Certains d’entre vous ont déjà croisé notre route, mais d’autres se posent la question, qui sommes-nous et pourquoi des mascottes ? Nous ne sommes pas des intervenants médicaux, mais uniquement des bénévoles qui donnons de leur temps au bien-être et à l’écoute des enfants lors des moments difficiles. Notre mascotte, qui s’appelle Smileys, est là pour propager le sourire e et faciliter le dialogue", a souligné la présidente Joëlle Bacrot.

"On aide les enfants et les parents à décompresser dans les salles d’attente des urgences ou des médecins", précise-t-elle.

Les mascottes en peluche permettant aussi de situer l’endroit de la douleur, de canaliser les angoisses. Et rendre le parcours de santé, moins anxiogène.

Les fonds récoltés ce samedi à l’occasion de cette deuxième "Journée du sourire" sur la place d’Armes permettront d’acquérir de nouvelles mascottes distribuées ensuite dans tous les établissements de soins ou d’Accueil d’enfants en souffrance en Principauté.