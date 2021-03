L’athlète britannique Paula Radcliffe avec la Fondation Princesse Charlène pour se (re)mettre au sport

Qui mieux qu’une ex-détentrice du record du monde de marathon pour aider celles et ceux qui veulent retrouver le chemin de la pratique sportive?

L’athlète britannique Paula Radcliffe s’est mis ce défi en s’associant à la Fondation Princesse Charlène, avec le soutien de la direction de l’Éducation Nationale, pour développer une série de courtes vidéos d’entraînement sportif baptisée: "15 minutes avec Paula".

Tout est dans le titre, Paula Radcliffe propose quinze minutes d’activité sportive pour une séance voulue "ludique et interactive" dans le but d’inciter à l’activité sportive régulière.

La série vidéo fait écho au défi "Two-15 challenge" proposé par la fondation lors des dernières vacances de février afin de motiver les enfants de la Principauté à faire du sport quotidiennement en famille.

Charles Leclerc et Kevin Crovetto, premiers cobayes

L’objectif des vidéos cette fois, est de proposer les bons gestes, les bons exercices, les bonnes postures pour entretenir son corps, renforcer ses muscles et se trouver une routine sportive.

La première vidéo est déjà disponible via YouTube ou les réseaux de la fondation. On y voit la coach Radcliffe s’entraîner aux côtés du gymnaste monégasque Kevin Crovetto. Ce dernier distille ses conseils et les deux sportifs se lancent dans un panel d’exercices facilement reproductibles chez soi.

Ce sera l’esprit de chaque épisode, de retrouver un athlète aux côtés de Paula Radcliffe, pour échanger sur les spécificités liées à son sport. Le prochain à s’y coller sera Charles Leclerc pour une session tournée il y a quelques jours au stade Louis II. La vidéo sera diffusée en primeur, jeudi 25 mars à 19h30, sur Monaco Info.