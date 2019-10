L'association "France-États-Unis" rendra hommage à Grace Kelly en novembre à Menton

"Si elle était encore en vie, elle aurait eu 90 ans cette année, rappelle Thierry Chevalier, président de l’association France États-Unis - délégation French Riviera et Monaco. Et parce qu’elle fut particulièrement impliquée dans son rôle de présidente d’honneur de l’ancienne association France États-Unis, nous avons décidé de rendre hommage à la princesse Grace en dédiant cette année à son souvenir."

Notons que l'association est née en 1945 de la volonté du Président américain Franklin Roosevelt, l’association France États-Unis comptait autrefois une antenne Menton-Monaco, très active dans le département entre 1947 et 1985 et dont la princesse Grace fut la présidente d’honneur en 1957. L’association azuréenne périclite dans les années 90 et renaît le 5 décembre 2012 sous la présidence de Thierry Chevalier. Elle prend le nom d’association France États-Unis – délégation French Riviera et Monaco.

Un gala hommage

Ainsi, l’association, qui a tenu sa 7e assemblée générale ordinaire samedi 5 octobre, a décidé d’organiser trois grands événements.

Un grand "gala du souvenir" se tiendra le vendredi 22 novembre au Casino de Menton. "Il s’agit d’un gala à l’américaine, comme elle en faisait à l’époque, avec des animations et une soirée dansante. Une collecte sera aussi organisée afin de récolter des fonds pour soutenir les projets de l’association."

L’inauguration de son nouveau local - dont les travaux de réhabilitation viennent de s’achever - sera l’occasion de poursuivre cet hommage en accrochant un portrait de la princesse sur le "mur d’honneur".

Ce local, mis à disposition de la mairie, sera prochainement baptisé du nom d’un vétéran béret vert de la First Special Service Force de l’US Army.

"Cet homme, le colonel Seymour Mermelstein, a combattu lors de la Libération de Menton. Lors de sa venue en 2016, il nous a confié de nombreuses anecdotes sur la ville et ses souvenirs de guerre comme les 18 jours de combats intenses qu’il avait traversés pour libérer Sospel."

Conférences, expo, concerts... les autres rendez-vous