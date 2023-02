L’acteur Noah Wyle, alias Dr Carter dans la série Urgences, sera aux côtés de Pink Ribbon Monaco

Dans la série américaine Urgences, pionnière à bien des égards, il incarnait le personnage central du Dr John Carter aux côtés de George Clooney. S’il a rangé la blouse blanche au milieu des années 2000, l’acteur Noah Wyle continue d’œuvrer pour autrui.

Cet Américain de 51 ans, grand militant pour l’accès universel aux soins de santé aux États-Unis, participera, le 10 février à Monaco, à la soirée "Dare to Bear" de l’association "Pink Ribbon".

Six jours après la journée mondiale contre le cancer [qui a lieu aujourd’hui, 4 février, N.D.L.R.], donc, ce dîner à 300 euros tête et la vente aux enchères – organisés sous les ors de la salle Belle Époque à l’Hôtel Hermitage – permettront de financer les recherches du Dr Florent Hugonnet, au Centre hospitalier Princesse-Grace.

"Il va commencer une étude sur les cancers lobulaires du sein, parmi les plus difficiles à dépister avec les techniques d’imageries habituelles, explique Natasha Frost-Savio, présidente de Pink Ribbon Monaco et demi-sœur de Noah Wyle. Le bilan d’extension, qui est la série d’examens permettant d’évaluer le stade d’évolution du cancer, pose aussi des difficultés car le Pet-scan, utilisé avec le radiotraceur habituel (FDG), ne repère pas toutes les métastases."

Lors du protocole de recherche clinique, auquel vont participer 40 patientes, ce médecin va évaluer les performances du Pet-scan avec un nouveau radiotraceur (FAPI), lequel semble prometteur. "Cela pourrait permettre de mieux visualiser la propagation du cancer lobulaire du sein", espère Natasha Frost-Savio.

Des lots concernant un film d’Alfred Hitchcock

Parmi les lots à rafler ce soir-là, des bijoux, montres, stylos de collection et places VIP sur des terrasses pour le Grand Prix de Monaco. Mais surtout, et les cinéphiles devraient lorgner dessus, cinq tirages photos et la pellicule originale d’un classique d’Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, dans lequel a joué Grace Kelly. Détérioré, le support a été entièrement restauré dans les années quatre-vingt-dix.

Deux jours plus tard, le 12 février donc, l’association – membre du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes – organisera la "Pink Ribbon Walk" en marge de la "Monaco Run", une marche à laquelle participera aussi l’acteur Noah Wyle.

Celui qui a aussi incarné Tom Mason dans Falling Skies de Steven Spielberg ou encore Flynn Carson, un bibliothécaire sauveur du monde, dans The Librarians, est d’autant plus touché par cette noble cause que sa belle-sœur est en rémission d’un cancer du sein depuis une décennie.

"Il vaut mieux prévenir que guérir!"

"À ce niveau-là, on parle même de guérison. On fêtera ce moment lors de la marche", sourit Natasha Frost-Savio qui, il y a douze ans, a importé le concept des États-Unis et d’Angleterre.

Durant cinq kilomètres à travers la Principauté, les participants célébreront les personnes qui combattent le cancer, celles qui ont perdu la bataille, mais aussi leurs proches, ces accompagnants au rôle éprouvant.

"Ce sera aussi l’occasion de rappeler qu’il vaut mieux prévenir que guérir. On distribuera une brochure ludique sur l’autopalpation, un geste important. Si vous connaissez votre corps, que vous détectez une masse anormale, faites un examen médical avec un professionnel de la santé, martèle la présidente, avant de conclure: "Un cancer détecté à temps a toutes les chances de guérir."

Dîner et vente aux enchères, le 10 février, à 19 heures, à l’Hôtel Hermitage. Tarif: 300 euros. Inscriptions sur www.pinkribbon.mc