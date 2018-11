La team monégasque "Dez'heart" a besoin de vous pour prendre le départ du Rallye des Gazelles

"On vit, on mange, on dort Rallye des Gazelles", plaisante Gaëlle Pugliese. Enfin, elle ne plaisante pas tant que ça, puisque depuis presque neuf mois, le duo réuni sous le team "Dez’heart" prépare l’événement.

Et cela demande du temps, de l’énergie et de la persévérance. Mais Margot Picchioni et Gaëlle Pugliese peuvent compter sur le soutien de leur entourage respectif et sur celui du Centre Cardio-Thoracique monégasque, lieu où elles travaillent toutes les deux au service de réanimation.

Mais elles font aussi appel à votre générosité pour les accompagner dans cette belle aventure, durant laquelle, elles représenteront le "Monaco Collectif Humanitaire".

Une association qui permet à des enfants atteints de pathologies cardiaques de bénéficier gratuitement des soins nécessaires dans l’établissement hospitalier de la Principauté où elles travaillent.

"Nous avons besoin

de 30.000 euros"

L’aventure débutera pour elles le 15 mars prochain. Mais pour ce faire, les deux infirmières devront toutefois récolter assez d’argent pour prendre le départ et porter haut les couleurs de Monaco.

"Nous avons fait les comptes et nous avons besoin de 30.000 euros. Nous devons louer un véhicule, payer les frais d’inscription, acheter du matériel et financer le stage que nous allons effectuer en février prochain au Maroc, pour apprendre à conduire dans le désert, mais aussi apprendre à s’orienter. Car le Rallye des Gazelles se fait sans GPS", explique Gaëlle Pugliese.

Même si elles ont déjà collecté une partie de l’argent nécessaire, les deux infirmières continuent de démarcher de nouveaux sponsors et d’organiser des événements pour collecter un maximum de fonds.

Actuellement, elles ont un stand à la No Finish Line, où elles vendent de petits porte-clés faits main. Elles ont également organisé deux événements. L’un au Huit et Demi, pour un afterwork, le 29 novembre et l’autre au Before le 1er décembre, pour une soirée sur le thème "infirmière".

Une brocante est également prévue à Menton, ainsi qu’un loto à Metz. "On compte les jours", sourit Gaëlle Pugliese. Et elles comptent sur vous et votre soutien.





Savoir+

Pour devenir sponsor, contactez Gaëlle Pugliese au 06.59.22.28.69. ou Margot Picchioni au 06.58.78.94.20.