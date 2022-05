La Réserve communale de Castellar fête ses vingt ans

Vingt avril 2002. Un brûlage dirigé réalisé sur la commune de Castellar échappe aux équipes de l’Office national des forêts. Les pompiers sont en route, mais un berger est resté coincé avec ses bêtes entre le feu et la falaise. Ni une, ni deux, une petite grappe d’habitants se motive pour prêter main-forte. "Nous sommes montés à 3 ou 4 en tant que bénévoles. Avec nos moyens on l’a aidé à sortir ses bêtes", se remémore Sébastien Prévost. Après avoir discuté avec les sapeurs-pompiers et l’ONF, l’idée émerge de créer un Comité communal feux de forêts (CCFF). Une structure qui, placée sous l’autorité du maire, donne des moyens et des outils pour mener de telles actions volontaires. Sébastien et ses alliés adhèrent à l’association départementale des CCFF et se structurent peu à peu.

Pour répondre à un impératif financier, le Comité monte notamment une amicale, afin que les fonds récoltés via l’organisation de fêtes lui reviennent. "La commune nous mettait déjà un local à disposition, on voulait être autonomes et que ça ne coûte rien à la Ville", justifie le quadragénaire. Précisant qu’au début de l’aventure, le tout premier mois, ils étaient 4 ou 5 bénévoles. Mais avec le bouche-à-oreille, l’effectif monte rapidement à une douzaine. "Nous sommes restés longtemps à 15. Aujourd’hui, nous sommes 24 membres, dont 13 ou 14 dans l’opérationnel. Il y a également deux secrétaires, deux infirmières et des membres qui assurent la logistique. C’est toujours ça pour libérer du personnel aux sapeurs pompiers", indique-t-il. Ajoutant que les bénévoles ne veulent en aucun cas prendre la place des soldats du feu, simplement "limiter la casse".

Une petite révolution est survenue en 2016, avec le changement de statut. Le CCFF devenant RCSC – pour Réserve communale de sécurité civile – après l’attentat de Nice. "Nous sommes partis aider sous l’effigie du CCFF. Notre bonne entente avec la Réserve de Nice a facilité les choses mais concrètement nous n’étions pas dans les clous. Cela faisait un moment qu’on en parlait, il fallait que ça change", souligne Sébastien Prévost. Avant de faire savoir que les autorités ont demandé à toutes les communes d’avoir une réserve de sécurité civile, dans l’espoir que les CCFF se transforment. "Mais certains maires ne veulent pas. Cela demande un critère d’âge, davantage de moyens, des formations pour mener des missions plus complexes et plus variées…"

Gagné par un sentiment ambivalent – entre fierté et difficulté à réaliser – Sébastien Prévost entend organiser un événement pour les 20 ans du comité/réserve. Probablement pour la fête de la Saint-Bernard. "J’ai envie de faire quelque chose de grandiose pour mettre en valeur notre mission. Le bénévolat n’existe pratiquement plus. Or les réservistes sont toujours là quand la mairie ou les administrés en ont besoin. Et je veux les remercier", expose-t-il. Rappelant que la petite association qu’il a créée en 2002s’est muée, en 2022, en une "véritable structure pour la collectivité".