Danger de noyade : la princesse Charlène sensibilise les enfants à Calvi

L’engagement de la Fondation Princesse Charlène n’a pas bougé depuis une décennie: celui de veiller à la sécurité des enfants face aux dangers de la noyade. Pour la troisième édition des Water Safety Days à Calvi vendredi et samedi, la princesse Charlène a fait le voyage jusqu’en Corse pour participer à ces ateliers d’initiation au sauvetage, au secourisme et à la sécurité aquatique pour les enfants de la ville.

Ces ateliers étaient animés par deux ambassadeurs de la Fondation: Pierre Frolla, quadruple recordman du monde d’apnée, et son équipe de l’Académie monégasque de la Mer et le gymnaste Kevin Crovetto. Le tout avec le soutien de la SNSM et des sapeurs-pompiers de Haute-Corse.

Au total, plus de 120 enfants ont pu bénéficier de ces deux journées de formations. Vendredi matin, autour de la princesse Charlène, ce sont les élèves des classes de CM2 de l’école Calvi Loviconi qui ont suivi ses conseils avant de se familiariser avec les techniques de sauvetage.