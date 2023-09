La princesse Charlène en Afrique du Sud pour mener des actions auprès des enfants avec sa fondation

Pour soutenir les activités de la branche sud-Africaine de sa fondation, la princesse Charlène s’est envolée pour son pays natal en fin de semaine dernière afin de prendre part à une somme d’événements sur place. Le 15 septembre, à son arrivée, la princesse Charlène a assisté, à Sun City, à des activités d’apprentissage de la natation organisés pour une centaine d’enfants des écoles de la région.

Des enfants qui ont reçu la première leçon de natation de leur vie. Et pour certains, plongeaient pour la première fois dans l’eau. Ces ateliers étaient animés par les équipes de la Fondation Princesse Charlène de Monaco en Afrique du Sud, en partenariat avec l’organisation Lifesaving South Africa.

Une compétition sur un lac

Le lendemain était un jour de course. Et la princesse a donné le départ du Waterbike Challenge qui se déroulait sur le lac du complexe de Sun City et réunissait douze équipes comptant chacun cinq participants, dont les deux frères de la princesse Charlène.

Ce Waterbike Challenge, activité phare de la fondation, se tient d’ordinaire en Principauté et s’exportait pour la première fois hors des frontières monégasques. Et sur un lac, au lieu de la Méditerranée !

Après quinze kilomètres de course en relais, c’est l’équipe des Bumble bees qui est arrivée en première position. L’équipe de Sean Wittstock à la troisième place et celle de Gareth, à la quatrième place.

Tous les bénéfices de cette course seront attribués à l’organisation Lifesaving South Africa, partenaire de la Fondation Princesse Charlène de Monaco en Afrique du Sud pour le programme de l’apprentissage de la natation « Learn to swim », mais aussi en faveur d’un programme pour la préservation des rhinocéros et des espèces animales en voie de disparition.

Eric Mathon/Palais princier.