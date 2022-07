La place du Casino de Monte-Carlo se métamorphose pour le gala de la Croix-Rouge et le concert d'Alicia Keys

Il a fallu remonter dans les archives de la SBM jusqu’en 1971. Cet été-là, des travaux empêchaient la tenue du traditionnel gala de la Croix Rouge monégasque au Sporting d’été. Il avait été donné, en remplacement, sur les terrasses du Casino avec Jean-Pierre Cassel en Monsieur Loyal et un concert privé de Shirley Bassey au dessert. Cet espace, entre la façade Belle Époque du bâtiment et le panorama sur la Méditerranée, sera cette année à nouveau l’écrin du 73e gala de la Croix Rouge monégasque.

Le rendez-vous mondain par excellence de l’été monégasque est traditionnellement, depuis 1948, logé au Sporting d’été pour accueillir les convives en tenue de soirée. Mais depuis deux ans, le souverain a impulsé l’idée d’un gala moins formel avec un dress code « chic et élégant » (le smoking n’y est plus obligatoire pour les hommes) et hors des murs de la Salle des Étoiles. Il a donc migré, en plein air, sur la place du Casino fraîchement rénovée.

L’édition imaginée en 2020 avec la venue de Céline Dion a été empêchée par la pandémie. En 2021, la formule a été éprouvée avec un cocktail sur la terrasse du Café de Paris suivi d’un concert de Jamie Cullum et son piano, positionnés sur le parvis du Casino.

Une scène en plein air

pour Alicia Keys

Cette année, pour cette deuxième édition au cœur de Monte-Carlo, la SBM - qui organise l’événement - vise encore plus grand. Le montage a démarré le 12 juillet pour ériger, là où se situe d’ordinaire la tribune du Grand Prix, une vaste scène d’un mètre cinquante de haut, au pied des jardins des Boulingrins. De part et d’autre, deux écrans géants encadrent l’installation scénique. Il n’en fallait pas moins pour la chanteuse américaine Alicia Keys, star de cette édition, qui assurera le concert de la soirée. « Ce sera sa quatrième venue en Principauté, après des performances en 2004, 2008 et 2013 », précise Gilles Marsan, directeur artistique de la SBM, à la manœuvre de ce gala au format inédit qui s’annonce spectaculaire.

Face à Alicia Keys et ses musiciens, un peu plus de 2 000 personnes pourront assister au spectacle sur la place du Casino transformée en théâtre à ciel ouvert : les 650 participants du gala ; mais aussi 1 500 personnes qui ont acheté un billet pour le concert uniquement. Il reste d’ailleurs quelques places à la vente (billets à 350 et 450 euros). Et toutes les recettes des billets iront à la Croix Rouge monégasque.

Un cocktail sur les terrasses

La place du Casino sera fermée au public dès 14 heures, lundi pour les installations finales. Deux accès seront créés : un pour les seuls participants au concert qui devront entrer par le haut de l’avenue des Spélugues. Un deuxième accès sera aménagé, square Massenet, pour les participants au gala. C’est à cet endroit que se jouera le prélude de la soirée avant le concert de 22 h 30.

Depuis l’avenue de Monte-Carlo, les convives de la Croix Rouge partageront autour du souverain un cocktail dînatoire sur les terrasses du Casino. Les tables de la Salle des Étoiles y seront déployées autour d’une table princière et face à une deuxième scène éphémère ouvrant sur la mer que se partageront Adriana Karembeu et la chanteuse Imany, choisies pour animer la tombola. Un « vestige » du gala traditionnel qui perdure alors qu’il n’y aura ni feu d’artifice, ni bal après le repas. Même s’il ne sera pas exclu pour le public de se lever et danser sur les tubes d’Alicia Keys…