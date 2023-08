"La pauvreté n’a jamais été aussi forte au Liban": depuis 20 ans, cette association de Monaco créé un pont solidaire entre La Principauté et Beyrouth

Triste anniversaire. Le 4 août 2020, l’explosion de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium dans un hangar du port de Beyrouth provoquait une déflagration dans la ville, soufflant un vent de mort et de désespoir: 235 victimes, 6.500 blessés, 300.000 personnes sans abris. Trois ans plus tard, la capitale libanaise ne s’est toujours pas remise de cette explosion ravageuse.

Au cœur de l’été 2020, en Principauté, l’association Les Amis du Liban avait sué sang et eau pour remplir à la hâte un container de six tonnes de vivres de première nécessité et le convoyer par la mer jusqu’à Beyrouth. En 36 mois, l’association monégasque a réitéré ce geste 17 fois.

"Malgré ce qu’on voit, la pauvreté n’a jamais été aussi forte au Liban. Les gens nous sollicitent et nous attendent et tous les mois nous envoyons des colis alimentaires", indique Bouran Hallani, présidente et fondatrice des Amis du Liban.

Photo DR.

"Nous sommes dans l’aide de proximité"

"À la création de l’association, il y a 20 ans, nous organisions de très grands projets avec les dons récoltés à Monaco: créer une école, des jardins, creuser des canaux pour l’eau, aider l’hôpital public. Depuis la catastrophe de 2020, nous sommes plus proches des sinistrés, des gens défavorisés. On réalise beaucoup d’aides en direct, de proximité en distribuant chaque mois des colis alimentaires, des médicaments. Nous sommes actifs plus que jamais", continue la présidente, qui compte autour d’elle un réseau de bénévoles aussi bien à Monaco qu’à Beyrouth. Tous engagés pour collecter des vivres, acheter des denrées nécessaires, trier les dons et préparer les colis et remplir les containers.

Parfois les dons sont plus importants, comme celui du gouvernement princier qui a cédé récemment du mobilier d’établissements scolaires de la Principauté qui sera expédié au Liban pour meubler des écoles sur place.

La générosité c’est aussi celles de particuliers. "Pendant plusieurs mois, une donatrice de Monaco nous a aidés en nous fournissant du lait, des couches pour bébé, du Nutella, des boîtes de thon. Ça peut paraître accessoire mais ce sont des produits qu’on ne trouvait plus à Beyrouth. Pendant des mois là-bas, il était même impossible de se fournir en farine".

Photo DR.

Des actions en France également

En parallèle, l’association parrainée par le sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps, résident cap-d’aillois, s’investit aussi auprès de la communauté locale.

Lors du confinement en 2020, les Amis du Liban ont prêté main-forte aux services sociaux de la ville de Nice, pour offrir des vivres à des familles dans le besoin, vivant dans des chambres d’hôtel. "Ce programme se poursuit, et nous faisons des distributions régulièrement le samedi en offrant du lait, des biscuits, des pâtes, des conserves. Des vêtements aussi. De manière à soutenir des gens nécessiteux, notamment des mères seules avec des enfants". Une centaine de familles ont bénéficié de ces aides.

L’association fêtera son anniversaire autour de son parrain de cœur, Didier Deschamps, qui en août 2020 était venu aider à remplir le premier container envoyé à Beyrouth après l’explosion. Photo archives Jean-François Ottonello.