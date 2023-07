À Monaco, l'association "Be Safe" raccompagne les noctambules alcoolisés chez eux pendant tout l'été

Il suffit parfois d’un électrochoc pour bouger les lignes et (r)éveiller les consciences. Mais à quel prix…

En 2018, un an après une soirée festive en Principauté après laquelle leur ami, Alexis, s’était tué au guidon de son scooter, Camille Gottlieb et quatre amies fondaient l’association Be Safe pour ramener les noctambules alcoolisés à bon port. Et éviter qu’un drame similaire ne se répète, laissant des proches meurtris et orphelins.

L’été dernier, principalement depuis les bars et discothèques du port Hercule, leur navette a ramené plus de 200 fêtards en Principauté et dans les communes limitrophes.

Une navette du lundi au dimanche tout l’été

Bis repetita pour la saison estivale déjà bien entamée, à une nuance près : le Twiga, établissement propriété de Flavio Briatore, finance un poste permanent de chauffeur de la société Five Stars Valets. Permettant d’étendre ce service - toujours gratuit - à tous les soirs de la semaine, de 1h à 6h du matin, jusqu’au 19 août. "Les années passées, la navette était conduite par un bénévole et opérationnelle seulement le week-end", précise Laura Dias, secrétaire générale de Be Safe.

C’est un autre fait divers, cette fois, qui a conduit à l’implication pécuniaire de cet acteur de la nuit monégasque : l’accident routier qui a coûté la vie à trois hommes dans le tunnel Louis-II, le 1er avril peu après 4h du matin.

Les récentes conclusions de l’enquête, révélées le 13 juillet dans Monaco-Matin, ont démontré que le conducteur roulait à 156 km/h, sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne. "Après cet accident, Francesco, le bras droit de Flavio Briatore, nous a contactés pour collaborer, poursuit Laura Dias. Cet accident fut un électrochoc à Monaco. Autour de nous, on en a beaucoup entendu parler. J’espère qu’il y a eu une prise de conscience après cela…"

L’été dernier, principalement depuis les bars et discothèques du port Hercule, la navette Be Safe a ramené plus de 200 fêtards en Principauté et dans les communes limitrophes. Photo Frédéric Nebinger.

"Des gens exagèrent avec l’alcool"

Flavio Briatore salue l’enthousiasme et l’engagement débordants des bénévoles de Be Safe. "C’est une très bonne idée. Durant la nuit, il y a toujours des gens qui exagèrent avec l’alcool. Certains veulent récupérer les clefs de leur voiture mais ne sont pas en état de conduire, témoigne-t-il. Notre staff est parfois amené à appeler la police. Au lieu d’en arriver à cette extrêmité, on va offrir ce service de navette. C’est sécurisant pour tout le monde."

Le souhait des cinq jeunes femmes de l’association de sillonner davantage le quartier du Larvotto se voit donc exaucé, elles qui concédaient volontiers que la clientèle plus âgée et aisée se montrait plus réticente à délaisser sa voiture au profit de la navette.

Dans la nuit de samedi à dimanche, 27 personnes du Jimmy’z, du Twiga, du Sass Café et de la Rascasse ont été ramenés à leur domicile ou hôtel. Et nul doute que le dispositif devrait monter en puissance dans les prochains jours.

"J’espère que ce service va se démocratiser, que les autres établissements de nuit vont faire la même chose, confie Flavio Briatore. À Monaco, il est difficile de trouver un taxi la nuit."

Un souhait naturellement partagé par l’association Be Safe, par ailleurs en quête de nouveaux bénévoles pour assister les trois chauffeurs de Five Stars Valets inscrits au planning de cet été. "On discute aussi pour les week-ends d’hiver", conclut Flavio Briatore.

Savoir+

Pour bénéficier gratuitement de la navette nocturne de Be Safe, du lundi au dimanche jusqu’au 19 août, contacter le 06.40.62.76.24.