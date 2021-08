La moisson des fontaines du Casino offerte à Fight Aids Monaco

Le geste est devenu commun. Et quotidien sur la place du Casino. Depuis la rénovation du cœur de Monte-Carlo au printemps 2020, ils sont nombreux celles et ceux qui, par jeu ou par superstition, jettent une pièce dans la fontaine centrale de la place du Casino.

La fontaine ou plutôt les fontaines car l’esplanade et les jardins des Boulingrins voisins cumulent quatre bassins, tous réceptacles de dizaines de piécettes chaque jour.

La SBM, qui administre les lieux a fait les comptes et ce sont près de 115kg de monnaie qui ont été repêchés ces dix-huit derniers mois. Un "trésor" sorti des eaux qui a trouvé, ce jeudi matin, sa destination.

3.500 euros en petite monnaie

"C’est une tradition dans beaucoup de pays de jeter des pièces dans les fontaines. La réalité, quand on jette des pièces, c’est que ça abîme la fontaine. Alors on enlève ces pièces régulièrement et nous les avons stockées" explique le président-délegué de la SBM, Jean-Luc Biamonti, qui a trouvé à cet amas de pièces jaunes d’euros mais aussi de monnaies de divers pays, une vocation caritative.

"Au bout d’un moment, nous nous sommes demandé que faire de ces pièces. On a proposé de les donner à une charité et nous avons choisi Fight Aids Monaco parce que c’est une très belle cause".

La moisson, représentant approximativement 3.500 euros, a été remise hier aux membres de l’association présidée par la princesse Stéphanie, qui accompagne au quotidien des femmes et des hommes vivant avec le VIH. La somme devrait servir à financer en partie le week-end de ressourcement annuel offert aux affiliés.

Et le geste de la SBM, devrait devenir pérenne comme le confirme Jean-Luc Biamonti, "nous allons continuer systématiquement à ramasser les pièces, à les stocker et quand on arrivera à une somme raisonnable, nous en ferons don à une charité".

Un principe bon à savoir pour les visiteurs de la place du Casino qui pourront continuer à jeter une pièce comme porte-bonheur… et contribuer à une bonne action!