La mobilisation du Téléthon se délocalise à l’Auditorium

Mobilisez-vous. Appelez le 36-37 ! » La sempiternelle recommandation distillée à souhait lors du marathon télévisuel du Téléthon s’avère plus que jamais d’actualité. Les promesses de dons pour la recherche contre les maladies rares ont baissé d’une année sur l’autre. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un peu plus de six millions d’euros en moins dans la besace de l’Association française contre les myopathies (AFM Téléthon).

Monaco n’a pas dérogé à la règle avec 8 471 euros de moins récoltés en 2018 (1). « Les meilleures années, on était entre 80 000 et 90 000 euros », souffle Muriel Agliardi, présidente de l’association organisatrice du Téléthon Monaco et coordinatrice pour l’AFM Téléthon. Pour le coup, c’est à Dame Nature, plus qu’à la générosité des donateurs, que l’on doit cette baisse significative. Alors, ce week-end, fini le port Hercule. L’événement se délocalise à l’Auditorium Rainier-III. À l’abri des caprices météorologiques. Même si cette année, hasard du calendrier, le ciel prévoit d’être clément. « Il faut que les gens s’habituent à ce lieu », espère l’organisatrice qui, épaulée par les bénévoles, a mis le paquet pour cette édition. Dans l’enceinte située sous le tunnel Louis-II, on retrouvera divers ateliers, des cours de yoga et de zumba. Mais aussi des animations musicales le samedi à partir de 16 h 30. Du rock, du folk, du jazz et même un hommage à Quentin Tarantino pour sa manière d’utiliser la musique dans ses films.

Au gré des stands, on retrouvera pléthore d’associations. Pêle-mêle : les scouts de Monaco et leur vente d’arbres en vue d’une opération de reboisement, La Goutte d’eau et son marché et atelier créatif de Noël, le Musée anthropologique et sa présentation d’objets préhistorique, l’association le Lien d’Èze et sa vente de sacs et d’objets faits avec des matériaux recyclés.

Tours de la ville en Ferrari

Outre les points dons - à la galerie de Carrefour Fontvieille, au village de Noël et à l’Auditorium -, les snacks et la tombola, les donateurs pourront mettre la main à la poche en s’offrant un petit plaisir au passage. « Tout le week-end, des propriétaires de Ferrari, au départ de la place du Casino, feront faire un tour de Monaco pour 50 euros. L’intégralité des dons sera reversée au Téléthon, poursuit Muriel Agliardi. Héli Air Monaco joue aussi le jeu. Pour un baptême de l’air en hélicoptère coûtant 45 euros, 10 euros iront au Téléthon. » Dans la droite lignée du thème de cette édition - « Toujours plus haut » - les sapeurs-pompiers de Monaco feront grimper la jeune génération en haut de la grande échelle, basée au port Hercule. Histoire, qui sait, de susciter quelques vocations professionnelles. Au même endroit, une initiation de skates et trottinettes sera dispensée par l’Etoile de Menton. Une mobilisation collective où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, d’autant que la recherche scientifique progresse d’année en année. « On est à l’ère des thérapies géniques. Les premiers patients, des enfants atteints d’amyotrophie spinale, une maladie qui entraîne le décès au bout d’un ou deux ans dans 95 % des cas, sont sauvés grâce à l’injection du gène. Ils peuvent vivre normalement ! » Alors, vous l’aurez compris, ils comptent sur vous !