La galette des rois à l’ASCT

Samedi après-midi, une grande partie des forces vives qui constituent la richesse de la vie associative de La Turbie s’est retrouvée en salle polyvalente à l’occasion de la traditionnelle galette des rois de l’association sportive et culturelle turbiasque (ASCT). Dans une ambiance chaleureuse et familiale, et en présence du maire, quelque 250 personnes ont assisté et/ou participé aux différentes démonstrations de judo, karaté,...