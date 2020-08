La Croix-Rouge monégasque débloque 100.000 euros pour le Liban après l'explosion de Beyrouth

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, la Croix-Rouge monégasque annonce sa décision d'offrir la somme de 100.000 € au pays frappé par la double explosion de mardi, aussi meurtrière que dévastatrice.

Cette marque de solidarité a été souhaitée par le président de la Croix-Rouge monégasque, le prince Albert II. Cette somme de 100.000 €, en réponse aux explosions qui ont ravagé la capitale du Liban, sera répartie ainsi: 50.000 € à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, et 50.000 € à la Croix-Rouge libanaise.

"Le secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise, George Kettan, fait état de plus de 100 personnes tuées et plus de 4.000 autres blessées, selon son dernier bilan provisoire, écrit la Croix-Rouge monégasque. Ce drame survient alors que le Liban connaît sa pire crise économique et sociale depuis des décennies."

La CRM ajoute que "la communauté internationale se mobilise actuellement en faisant parvenir des moyens humains, financiers et alimentaires. L’organisation des Nations Unies s’inquiète pour les stocks de farine à cause de la destruction des silos de céréales installés près des explosions et les autorités locales redoutent des pénuries, le port étant la principale porte d'entrée des importations alimentaires".

Il faut également savoir que la communauté libanaise entretient de nombreux liens d'amitié avec la Principauté de Monaco, qui compte d'ailleurs quelque 400 Libanais parmi ses résidents.