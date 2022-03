La Croix-Rouge monégasque a déjà récolté 1,5 million d'euros de dons au profit de l'Ukraine

Pour rappel, dès le début du conflit il y a un mois, le Croix-Rouge monégasque a débloqué pour l’Ukraine une aide de 80.000 euros. Et a lancé un appel aux dons en Principauté. À ce jour, la somme collectée à Monaco par la Croix-Rouge monégasque s’élève à 1,5 million d’euros.

"C’est assez colossal, reconnaît le secrétaire général de la CRM. Face à ce conflit, le niveau de réponse à Monaco et dans le monde est assez exceptionnel. Il paraît clair que beaucoup de personnes se sentent impliquées. Au niveau monégasque, l’appel aux dons lié à la crise ukrainienne est d’ailleurs un record. Cela représente environ 40 euros par habitant."

Les dons continuent d'arriver au siège

Sur ce 1,5 million d’euros, 950.000 euros sont repartis directement sur le terrain au Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et à la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (IFCR). "Majoritairement en proportion sur le CICR, précise Frédéric Platini, car ils ont reçu 700.000 euros. Ce sont eux qui sont au cœur de la crise sur les infrastructures de santé et l’accès à l’eau. Le IFCR est lui plus sur l’accueil des réfugiés dans les pays limitrophes."

À noter que les dons continuent d’arriver au siège de la CRM.

"Le conflit dure et ces dons sont une très bonne chose. Mais nous rappelons qu’il ne sert à rien de déposer ici au siège de Monaco des vivres et autre matériel, rappelle Frédéric Platini. Là n’est pas la vocation de la Croix-Rouge monégasque qui ne se trouve pas au plus près des besoins de ceux qui souffrent du conflit, c’est le mouvement international qui collecte ce type de dons. On trouve ce qu’il faut dans les pays avoisinants où ont été aménagés par le CICR des hangars de plus de 5 000 m2 dans chacun des pays limitrophes et en Ukraine par la Croix-Rouge locale. Nous, nous sommes là pour aider sur place à la distribution. Nous ne faisons donc pas de collecte, autre que financière."

Pour vous associer au geste de la Croix-Rouge monégasque, merci de faire un don. Rendez-vous sur: www.croix-rouge.mc/faire-un-don/