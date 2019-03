L’olive en fête bientôt !

Créée il y a plus de vingt ans par Mme Bochew (présidente de l’Association culturelle et éducative de Castellar), la Fête de l’olive a été reprise par la commune en 2001.

Événement marquant qui ouvre les « Instants culturels de Castellar », les « ICCAR », elle se déroulera cette année le dimanche 24 mars.

L’accent sera porté sur l’artisanat, qu’il soit du domaine artistique ou des produits dits « de bouche » en relation avec l’univers de l’oléiculture.

Dès 10 heures, sur la place du village, ainsi que dans les rues principales, les habitants et visiteurs découvriront des stands de bijoux, de vannerie, de coutellerie, mais aussi des bières artisanales, de la charcuterie, des confitures et bien sûr de la tapenade, de l’huile d’olive...

Des spécialités castellaroises seront proposées à travers un concours (sur inscriptions) organisé dès 11 heures, et suivi d’une dégustation, ainsi que les productions artisanales locales : fromages de chèvre, pain, pichades, fougasses, viennoiseries.

Dans le moulin à huile communal, lieu phare de la manifestation, à partir de 10 heures et toute la journée, l’on pourra acheter l’huile d’olive locale triturée en direct (selon la récolte) par les agents communaux, mouliniers d’un jour, tout en profitant de visites commentées par l’incontournable Jean-Pierre Louvet.

L’implication des habitants du village à travers l’organisation d’un vide-greniers ajoute à l’aspect convivial de cette journée.

Sites patrimoniaux ouverts au public

Les diverses associations culturelles et artistiques s’associent à cette journée en ouvrant les sites patrimoniaux : l’église St-Pierre, l’espace culturel du Palais Lascaris, la chapelle des Pénitents noirs (dans laquelle à 15 heures interviendront les conteurs de l’association « Les mots d’Azur » à l’occasion du « Printemps des poètes » à travers un spectacle de poésie-musique).

Diverses animations musicales seront assurées toute la journée par Dj Kriss, et par Philippe et Florian du Duo « Manivelle et Fifrelin », qui se déplaceront dans le village, accompagnés d’un orgue de barbarie, d’un galoubet et d’un tambourin et interpréteront des chansons de toujours de Fréhel... à Ferrat.

Les enfants pourront profiter de jeux, tels qu’un château gonflable et la pêche au canard, ainsi que des balades à dos d’ânes.

Diverses propositions de restauration sur place seront possibles.

Un stationnement gratuit et des navettes également gratuites seront assurés depuis le stade de football dit du Pilon jusqu’au parking Saint-Antoine situé au pied du village.