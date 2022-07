L’école de cirque de Tourrette-Levens organise un stage au Festival de Monte-Carlo

"Tous en piste!" vient d’innover en créant le premier stage dédié au Festival de cirque de Monte-Carlo. La formation, exclusivement dispensée par l’école de Tourrette-Levens, a été inaugurée cette semaine. Deux autres sessions sont prévues du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet, en demi-journées (10 heures à 12h30 ou 14 heures à 16h30) ou en journées complètes (10 heures à 16h30).

Ce stage est destiné aux enfants et adolescents. Les participants peuvent s’essayer au jonglage, au diabolo, à la slackline, à l’équilibrisme, à la rola-rola, à la boule d’équilibre, à l’acro-cirque et même aux disciplines aériennes: trapèze, tissus, cerceau, en toute sécurité, bien sûr.

"Pour l’école et ses professeurs, c’est une consécration, une reconnaissance du travail effectué. Si, pour des élèves, le fait de se produire sous le chapiteau du Festival, c’est un moment privilégié, pour les artistes accomplis, c’est un honneur et un plaisir, car c’est là qu’ont travaillé les plus grands artistes de cirque", s’enthousiasme Corine Édon. La responsable de l’école sait de quoi elle parle. Elle et son père, Gérard Edon, sont anciens trapézistes. Lui a même été primé au Festival international du cirque de Monte-Carlo. Une belle récompense pour l’école qui va fêter ses 10 ans.

06.74.46.94.27.