L’Amicale des Donneurs de sang de Monaco offre son camion à une commune d’Italie

"Ce camion, nous l’avons acheté en 1999", se souvient Christine Boggiano, présidente de l’Amicale des donneurs de sang de Monaco, "et deux fois par semaine il était présent pour des collectes dans les rues de Monaco. En 2018 il a été entièrement rénové à l’intérieur et à l’extérieur avec l’aide de la Croix Rouge monégasque mais depuis 2020, le camion ne servait plus".

En effet, la législation sur le don de sang dans des stations mobiles ayant changé, désormais, pour donner son sang, un espace sédentaire a été aménagé au CHPG. Les donneurs peuvent s’y rendre librement ou faire appel à un service de navettes mis en place par les équipes.

Direction la région de Molise

Plutôt que de laisser cette unité mobile de prélèvement dormir dans un parking, l’Amicale des donneurs de sang de Monaco a choisi d’offrir le camion à une équipe qui en avait besoin. Et a choisi les professionnels de l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) installés dans la province de Molise dans le sud-est de l’Italie. Les représentants italiens, venus récupérer l’engin et clés à Monaco, ont rappelé que les moyens dans leur région étaient faibles et que ce camion leur serait hautement utile.

Après une ultime photo en présence du souverain, mardi soir, place du Palais, l’unité mobile de prélèvement a pris la route pour rouler pratiquement 900 kilomètres pour rejoindre son nouveau territoire italien.