Ils roulent en mémoire de deux frères décédés dans deux terribles accidents au 22e Rallye Monte-Carlo Historique

Sur la carrosserie des bolides, on retrouve bien souvent, en bonne place, les stickers des partenaires ou des sponsors. De la visibilité pour ceux qui mettent la main à la poche.

Pour ce rallye Monte-Carlo Historique, 22e du nom, sept équipages ont aussi mis en lumière une fondation qui leur tient particulièrement à cœur: celle de Cédric et Christophe Flaujac, deux frères partis (beaucoup trop tôt) rejoindre les étoiles le 8 juin 2012, puis le 6 mai 2013.

Et ce, dans des circonstances tragiques. "C’est un beau clin d’œil à Cédric et Christophe, remercie Charles Flaujac, leur papa, membre de l’Automobile Club de Monaco et président de la section karting. Un hommage, même. Ce dont j’ai besoin, c’est que l’on continue à penser à eux. Ils sont toujours dans nos cœurs. Ils existent encore. Merci à tous ces équipages qui portent les couleurs de la fondation."

Pour rappel, celle-ci a été créée en 2012, après le décès de Cédric, pour aider les jeunes sportifs méritants dépourvus de moyens financiers. Au cours de l’année 2018, elle a soutenu des sportifs pratiquant le tennis, le VTT Cross, l’athlétisme, la moto et le kart…

Elle réalise ses actions grâce au soutien et à la générosité de ses membres, mais aussi par les événements qu’elle organise, notamment pendant le Grand Prix de Monaco, avec l’aide indéfectible de l’ACM, et sa soirée de décembre organisée à la Brasserie de Monaco, ainsi que sa course de ski à Isola ou Auron.