À Monaco, "Frankie" fête ses 25 ans toute en extravagance

"Vingt-cinq ans c’est loin et en même temps, c’était hier." C’est avec émotion que Francien Giraudi, présidente fondatrice et bénévole à plein temps des enfants de Frankie a dévoilé le programme qui marquera trois jours de festivités le week-end prochain. Vingt-cinq ans à œuvrer pour le bien-être des enfants malades, handicapés, en détresse psychique ou en précarité de Monaco et de France.

Fidèle à sa mission, Francien Giraudi a concocté un week-end sur mesure qui débute dès vendredi soir avec une soirée de gala placée sous le haut patronage du prince Albert II.

Une vente aux enchères inédite

Au cœur de l’Opéra Garnier, la soirée débutera par un clin d’œil aux Beatles avec une vente aux enchères d’objets inédits à l’effigie du célèbre groupe de rock britannique. Photo de Ringo Starr dédicacée, vinyles collectors, tableaux, buste de Paul McCartney… "Ce sont des choses que j’ai achetées au cours de ces dix dernières années, certaines sont introuvables aujourd’hui", confie la présidente en tant que grande fan des Beatles. Point d’orgue de la vente: une session d’enregistrement dans les studios d’Abbey Road à Londres.

La soirée se poursuivra avec le spectacle Extravaganza Show. Un music-hall entièrement écrit par Francien Giraudi. "Ça m’a pris deux ans et demi. Le spectacle met en scène Frankie qui, endormi, rêve de quatre mondes féeriques", dévoile Francien Giraudi sans trop en dire pour laisser la surprise. Acrobates aériens, danseurs de bolas, artistes circassiens, danseurs… "près de 75 artistes viendront du monde entier pour ce spectacle."

Le lendemain, samedi, place à la "Kids Nite Extravaganza circus", placée cette fois sous le haut patronage de la princesse de Hanovre, pour les enfants de Monaco. Les artistes rejoueront le spectacle Extravaganza Show. Avant de laisser les enfants s’ambiancer pour une soirée qui leur sera totalement dédiée avec barbes à papa, bubble show, glaces et dance party animée par un DJ.

Le 26e Noël de Frankie

Le traditionnel Noël de Frankie, dimanche, viendra clôturer ce week-end festif. Une 26e édition placée sous le haut patronage du prince Albert II, qui devrait assister à la soirée. Deux représentations d’Extravaganza Circus seront offertes à plus de 1.000 enfants de Monaco et de la région soutenus par l’association. Un cadeau et un goûter seront remis à chaque enfant.

"Jamais la salle Garnier n’aura reçu autant d’enfants en même temps, qui plus est des enfants malades. J’en suis très fière", insiste Francien Giraudi, qui avoue: "Je crois que je suis née avec Frankie et j’espère que l’association continuera quand je ne serai plus là. C’est mon but. Je ferai tout pour qu’elle perdure. Le Noël de Frankie doit se faire chaque année. C’est mon rêve".

En 2002, la princesse Stéphanie lors du Noël de Frankie. Photo d'archives Franz Chavaroche.

Le prince Rainier III, guide des premiers pas de Frankie "C’est la première et dernière fois que j’ai vu le prince Rainier en tête à tête", se remémore Francien Giraudi. C’était en 1997. Une rencontre décisive pour l’association qui, à l’époque, était une des rares à vouloir œuvrer auprès des enfants malades. "Le prince Rainier a cru en moi. Il avait tout compris." Cette audience sera le point de départ d’une belle et immense aventure entièrement tournée vers le bien-être des enfants. "La première année où nous avons fait le Noël de Frankie, nous avions 150 enfants. Et le Palais a fait descendre 150 cadeaux. La deuxième année nous avons doublé le nombre d’enfants. Et le Palais a doublé le nombre de cadeaux", raconte la fondatrice des enfants de Frankie, encore touchée aujourd’hui par le soutien témoigné alors par l’ancien souverain. "La troisième année, nous avons encore doublé le nombre d’enfants. Ils étaient 600. ça commençait à faire beaucoup de cadeaux alors le Palais nous a invités à voler de nos propres ailes. Mais la princesse Stéphanie est venue ouvrir le spectacle chaque année pendant 5 ans", confie Francien Giraudi.

Et de se rappeler l’événement qui l’a le plus touchée en 25: "Nous étions en 2002 et nous avions lancé la mission rêves, qui avait pour but de réaliser les rêves de 56 enfants en un an. Le prince Rainier a voulu exaucer le tout premier rêve. C’était celui de Thomas, qui avait souhaité emmener tous ses copains de classe au cirque. Je ne savais pas à l’époque que le prince aimait tant les clowns." De 150 enfants pour le premier Noël de Frankie, l’association a accueilli jusqu’à 8 000 enfants au chapiteau de Fontvieille. "Maintenant, on accueille plutôt 2 000 enfants pour chaque Noël, en plus des actions menées toute l’année."