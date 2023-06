Un feu de joie sur la place du Palais princier de Monaco pour fêter la Saint-Jean

Le traditionnel bûcher de la Saint-Jean a crépité ce vendredi soir, sur la place du Palais princier, rappelant le passage au solstice d’été et, pour les chrétiens, la victoire du Christ sur les ténèbres.

Après le traditionnel office religieux célébré en la Chapelle Palatine, en présence des autorités élues et gouvernementales, c’est sous les yeux du souverain, accompagné de la princesse Charlène et des jumeaux princiers - le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella -, que s’est déroulée la fête du feu et de la lumière avec l’allumage du « batafoegu ».

La Palladienne a assuré l’animation devant les fidèles et badauds conquis par l’ambiance chaleureuse.

Le prince Albert, la princesse Charlene et les jumeaux princiers - le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella -, n’ont pas manqué le spectacle au balcon du Palais. Photo Cyril Dodergny.