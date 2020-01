Face au cancer, la quête de la reconstruction

Le cancer abîme, torture, martyrise le corps et l’esprit. Tout autant, d’ailleurs, que le traitement pour se débarrasser de cette fichue maladie. Le cancer peut aussi isoler. L’antidote reste alors la parole, l’oreille tendue sans a priori, ni jugement. Ainsi est née, en 1992, l’association Écoute Cancer Réconfort. Fondée, entre autres, par Martine Vaccarezza, atteinte d’un cancer, qui regrettait alors l’absence de "soins de support" en dehors de l’hôpital. Une permanence téléphonique - un soutien à distance - voit alors le jour. La mayonnaise ne prendra pas longtemps.

"L’une des fondatrices était surveillante de jour au CHPG, on a commencé à aller rendre visite aux malades à l’hôpital", confie Mado Petit, l’une des co-fondatrices. Une présence salutaire durant le moment éprouvant qu’est la chimiothérapie. Mais cela ne suffisait pas. Il manquait encore un petit quelque chose. Surtout après l’hôpital, une fois le protocole de soins achevé.



L’espace mieux-être de Cap-d’Ail fut alors une évidence. Nous sommes en 2008. Un lieu où les patients - des femmes en grande majorité - se retrouvent pour échanger, se confier. "Ici, on les aide à se reconstruire. À faire la paix avec soi-même", résume Valérie Barilaro, présidente de l’association. À tout temps de la maladie - au moment de l’annonce, à l’hôpital ou en rémission - ils et elles sont entourés par les bénévoles et les spécialistes qui se succèdent autour de la table. Des mots pour soigner les maux, des soins pour retrouver l’estime de soi. "La maladie vous déglingue physiquement et moralement. Quand ils sont en rémission et qu’il y a un bobo, c’est la panique. Tous ont peur de la rechute. On est alors là pour eux", poursuit-elle. Un soutien également apporté aux proches. A ceux que l’on surnomme "les aidants". "Ils donnent beaucoup mais personne ne leur demande comment ils vont. Il faut qu’ils tiennent le coup. Car la maladie peut durer des mois comme des années. Parfois, cela ne s’arrête jamais", déplore Valérie Barilaro. Et, toujours au moment des contrôles, cette foutue épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nous avons assisté, deux jours durant, à des ateliers de théâtre et d’estime de soi. Des moments qui prennent aux tripes. La maladie est là, certes. Mais ils la combattent avec leurs propres armes.

AMBIANCE DES ATELIERS

Derrière la porte, un fou rire se fait entendre. Les femmes présentes forment un arc de cercle dans la pièce. Ensemble, elles peaufinent leur élocution en enchaînant des virelangues sous la houlette d’Alain Illel, consultant en relations humaines. Ce vendredi-là, c’est atelier théâtre pour les bénévoles et patients d’Écoute Cancer Réconfort. Un exercice avant d’enchaîner sur un atelier d’improvisation portant sur l’addiction à une collection. L’une choisit les fèves de galette, l’autre les moulins à café. Une autre annonce collectionner... les hommes. Les échanges sont hilarants. On oublie vite que ce foutu cancer dicte et ronge leur quotidien.

"L’improvisation apporte l’écoute, la spontanéité, la créativité, la notion de groupe. Ça stimule. Un comédien se cache derrière un texte. Avec l’impro, on joue avec nos propres mots. Elles sont elles-mêmes", sourit Alain Illel, ancien directeur de deux théâtres parisiens.

Ça se voit. Ça se sent. Puis, place à la lecture de textes. Car si ces dames répètent chaque semaine, c’est en vue d’une représentation, le 17 avril, sur les planches du théâtre des Variétés. Aux côtés des bénévoles de l’association. "Monter sur scène, c’est une mise en lumière. Le travail sur l’estime de soi est énorme, constate Valérie Barilaro, la présidente de l’association. Il y a une belle notion de dépassement de soi."

Katia Gagnol, la naturopathe-énergéticienne de l’association, enchaîne : "Elles se disent qu’elles sont capables de. Que si elles ont les ressources pour cela, alors elles en auront pour autre chose." Pour combattre la maladie, notamment.

Actrice d’un jour. Mais aussi actrice de leur vie. Ce fut le thème de l’atelier estime de soi conduit, trois jours plus tard, par Muriel Tran Ercolano, consultante experte en image de soi. La parole est au cœur de ce temps fort. Un moment d’échanges à cœur ouvert. Où l’on met des mots sur des émotions. "Ce groupe, vous l’avez créé. Cela a généré de la vie", explique la professionnelle. Une patiente approuve : "C’est ici qu’on vient chercher la force et l’envie de faire des choses."

"Quand il nous arrive un événement de vie, on n’imagine pas tout ce que cela va nous apporter. On voit plus facilement le côté négatif. Notre cerveau est programmé pour ça", regrette Muriel Tran Ercolano. La spécialiste travaille avec un outil : l’ennéagramme. En bref, un système d’étude de la personnalité fondé sur neuf comportements de la nature humaine. "Cela montre comment nos plus belles qualités poussées à l’extrême deviennent nos défauts. Si on est trop gentil, on devient passif. Si on est trop affirmé, on devient offensif, développe-t-elle. L’égoïsme est un défaut mais en l’équilibrant, on peut prendre soin de soi. En résumé, tout est question d’équilibre. Il faut développer des qualités manquantes et aller chercher dans nos défauts des qualités."

Une à une, les membres de l’association expliquent ce que le cours, et l’association en général, leur a apporté. Pour l’une, ce fut la découverte de sa force. Pour une autre, la capacité d’écoute. Ou encore l’acceptation d’un nouvel environnement et la prise de conscience qu’il y a du bon dans le malheur. "Une grande découverte de nous-même", résume une autre.

En fin de séance, Caroline, la petite nouvelle du groupe prend la parole. "Au début, j’avais peur de venir. Là, je me sens bien, j’ai eu un temps pour moi", confie-t-elle, émue.

Elle fait désormais partie de la famille. Et tous les membres se battront contre la maladie. Ensemble

Ils en parlent

C’est indéniable, il y a eu un avant et un après la maladie. Peu d’entre eux prononcent explicitement le mot "cancer". "Le mot est parfois difficile à utiliser. Il continue à faire peur. Ils préfèrent utiliser les termes événement de vie ou accident de vie", confirme Valérie Barilaro, présidente d’Écoute Cancer Réconfort. Aucun d’entre eux, non plus, n’use du terme "guérison". On parle plutôt de rémission. "J’ai des contrôles tous les six mois. 48 heures avant, c’est la panique absolue. Tout le monde le sent. Ça (le cancer, N.D.L.R.) peut très bien revenir", lâche Patricia Perez-Johnson, une Monégasque de 73 ans. "On ne sait jamais vraiment quand on est guérie", embraye Lucienne Faure, 77 ans, native de Saint-Etienne. Malgré la peur, les doutes d’une récidive, le premier mot qui nous vient à l’esprit à l’écoute de leur histoire est celui-ci : résilience.