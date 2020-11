En proie à de nombreuses infiltrations, l’école de musique Rainier-III délocalise ses activités partout dans Monaco

Ce sera donc au Colombus, peu sollicité en cette période de crise sanitaire et d’alternance entre confinement et liberté limitée. Mais aussi ailleurs. "Nous allons avoir des cours à l’Agora, dont les portes nous ont été ouvertes par le père Mathieu et le père Julien, et la salle paroissiale de l’église Saint-Martin."

Les pompiers ont également mis à disposition une salle, dont les baies vitrées permettent une bonne aération, et le centre Spéranza, qui n’accueille actuellement plus les malades d’Alzheimer en raison de la Covid-19.

Une mobilisation qui a mis la nouvelle directrice au diapason monégasque: "C’est important de se sentir soutenu dans ces moments-là."

Un mal pour un bien

Tout reprogrammer a demandé un important travail. "Il a fallu reprendre classe par classe, instrument par instrument", raconte Jade Sapolin, qui a pu compter sur le soutien des équipes administratives de l’académie, du secrétariat général de la mairie et des services du département de l’Intérieur. Ce qui explique en partie la rentrée décalée. Mais finalement, l’un dans l’autre, ces avaries tombent plutôt bien, en termes de calendrier.

À quel autre moment aurait-on pu compter sur un hôtel peu occupé? Et ces différents locaux offrent une solution toute trouvée à la situation actuelle: "Nous ne pouvons pas faire de télétravail. Et cette organisation nous permet de respecter les règles Covid. Tout a été validé par la direction de l’Action sanitaire. Nous proposons aux parents de poursuivre l’enseignement artistique. C’est une chance inouïe, car en France, la plupart des conservatoires sont fermés."

Hormis pour les pratiquants professionnels ou les élèves du supérieur, pour lesquels le décret autorise la poursuite des enseignements.

Et puis Jade Sapolin semble d’un naturel positif. Car elle voit déjà au-delà de la crise actuelle. Elle se projette à la rentrée 2021, date à laquelle les travaux devraient être terminés, selon les services de l’État. "L’Académie va être refaite. C’est une page vierge. Une occasion extraordinaire. Quelque chose que je n’ai jamais connu."