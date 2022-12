Dîner d'exception à Monte-Carlo, escapade en montgolfière, ballon dédicacé par un All Black... et si vous tentiez votre chance à la tombola de ce Roquebrunois ?

Laurent Castex joue les pères Noël en cette fin d’année. Le Roquebrunois - qui préside l’association caritative Soleil Royal 06 - organise depuis le début du mois une grande tombola dans tout le pays mentonnais. Et il n’a pas lésiné sur les cadeaux… Un dîner pour deux personnes au Monte-Carlo Bay, un ballon de rugby des All Blacks dédicacé par Byron Kelleher, une saison de taekwondo chez Nice Élite, une escapade pour une personne en montgolfière avec les Aéronautes de Monaco, cinq CD dédicacés de la chanteuse Julie Pietri…

Encore 8.000 euros à récolter

Au total, Laurent Castex a réussi à récolter plus de 80 lots en tapant à la porte de nombreux commerçants et entreprises basés entre Monaco et Menton. "Tellement de gens ont joué le jeu. J’ai aussi une dizaine d’électroménagers offerts par le U Express de Carnolès et celui de Garavan Menton, des sacs pour femmes de chez Aldo, des peignoirs de bain Banana Moon, des bijoux de la boutique Victoria, des soins du visage, un bon de 300 euros pour un tatouage, un écran plat d’une valeur de 500 euros, des repas chez une dizaine de restaurateurs…", liste-t-il encore. "J’aimerais en avoir encore un peu plus."

Les tickets de tombola, vendus au prix de 2 euros l’un, sont disponibles dès à présent dans tout Menton et sa région. "J’ai des points de vente à Sospel, Breil-sur-Roya, Tende, Monaco, et je me déplace entre Menton et Monaco chez les particuliers, explique Laurent Castex. Le plus simple est que les gens me contactent directement."

Le tirage au sort aura ensuite lieu le 15 janvier.

L’objectif de cette tombola: financer l’achat d’un véhicule utilitaire pour l’association afin de poursuivre leurs actions auprès des enfants défavorisés, malades ou maltraités du département. "C’est essentiel pour nous d’avoir un véhicule, ne serait-ce que pour aller récupérer les dons lors de nos collectes. Avec les économies de l’association, il nous manque encore 8.000 euros", précise Laurent Castex.

Un troisième Noël dans la Roya

En parallèle, Soleil Royal 06 continue d’œuvrer pour les enfants en Ukraine depuis son retour du camp d’Oujhorod (une ville de 115.000 habitants à l’ouest de l’Ukraine, N.D.L.R.) en avril dernier. "On envoie encore régulièrement des palettes de jouets et de nourriture là-bas. Il s’agit d’un camp où sont regroupées des familles défavorisées qui ont tout perdu et environ 400 orphelins", détaille le président de l’association.

Connue pour son action dans la vallée de la Roya après la tempête Alex, Soleil Royal 06 organisera aussi son troisième Noël à l’attention des écoliers de Breil-sur-Roya ce samedi, lors du marché de Noël du village.

"Après les deux précédents Noël magnifiques réalisés là-haut, on a voulu marquer le coup cette année en se disant jamais deux sans trois", indique Laurent Castex. 120 jouets neufs seront distribués à des élèves de cinq classes de la maternelle au CE2.

Savoir+

Pour contacter Soleil Royal 06: sur Facebook ou au 06.66.67.53.06.