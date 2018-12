Didier Deschamps attendu au Noël des Amis du Liban le 19 décembre à Monaco

L'association Les Amis du Liban à Monaco fêtera Noël avec les enfants le 19 décembre, de 16 h à 18 h, au Monte Carlo Bay. Parrain de l'association, le double champion du monde de football, Didier Deschamps, partagera la vedette avec le Père Noël. Au programme : distribution de cadeaux, séance de dédicaces, goûter et activités ludiques et sportives.

"Pour rendre hommage à l'exploit de Didier Deschamps et de son équipe en cette année 2018, les enfants de Monaco et des alentours auront la chance de participer et de passer des moments avec le champion du monde et du cœur, d'autant plus que durant les dix dernières années, son soutien à notre association et pour nos actions a été indéfectible", se félicite Bouan Hallani, présidente de l'association.

Des maillots des Bleus aux enchères

A 20h30, un diner de Noël se tiendra dans le salon Columbia du Monte-Carlo Bay avec au programme, un récital de piano par la jeune monégasque Stella Almondo (12 ans), qui jouera pour la première fois en Principauté depuis son succès au concours Jeune Chopin cet automne.

Jeff LM le DJ/producteur et résident sur Radio FG animera la soirée avec le magicien Julien Manry et le football freestyler Hak. La journaliste libanaise Lama Lawand présentera les actions et les projets de l'association créée en 2002 et qui a pour but principal d'aider les enfants.

Une récolte de fonds et une vente aux enchères (notamment des maillots dédicacés de l'équipe de France de football) seront mises en place durant la soirée. L'association espère ainsi pouvoir financer ses nouveaux projets pour 2019, qui comprennent le développement scolaire et sportif des enfants libanais et de la région (soutien scolaire, stages de football), afin d'offrir aux enfants une éducation alliant le bien-être du corps et de l'esprit.

Savoir +

Les Amis du Liban. 29, avenue de Grande-Bretagne – Villa Mimosa.

Tel: +377.93.50.25.85

info@lesamisdulibanmonaco.org

www.lesamisdulibanmonaco.org