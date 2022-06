Des stars du sport ont pédalé sur l'eau au profit de la Fondation Princesse Charlène à Monaco

Au terme du sprint final, alors la température avoisine les 30 degrés sur le quai Yacht-club, c’est plutôt du côté des cuisses que ça pique pour les participants du Riviera Water Bike Challenge. Le challenge qui consiste à dompter les flots au guidon d’un vélo flottant, nécessite en effet force et endurance. Pas vraiment une promenade de santé pour les 95 participants engagés ce dimanche matin dans 19 équipes mêlant volontaires et sportifs aguerris. Et encouragés au départ et à l’arrivée par le prince Albert II et ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella qui ont donné le départ de la course.



Un soutien pour avaler le défi : 25 kilomètres à pédaler sur l’eau en accomplissant 23 boucles dans la Méditerranée, par équipes en relais.



Au final, ce sont les Serenity qui se sont imposés. La team qui comptait dans ses rangs les cyclistes aguerris Caleb Ewan et David Tanner, aux côtés de Gareth Wittstock, secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène. Une victoire symbolique qui rappelle que la course était avant tout organisée pour lever des fonds qui soutiendront les actions de la fondation en général et le projet Swim for safety en particulier développé au Sri Lanka, qui consiste à enseigner la natation et la sécurité aquatique à des enfants défavorisés.