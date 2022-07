Des collégiens sensibilisés à la prévention des noyades par des stars à Monaco

La pandémie avait mis l’événement en pause forcée. Ce jeudi, 40 enfants des classes de 6e du collège Charles-III et de l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré ont à nouveau participé au Larvotto à des ateliers de sauvetage sportif, sécurité aquatique et secourisme, en présence de la princesse Charlène.

À la baguette de ses ateliers, Pierre Frolla, apnéiste et ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène, épaulé par son équipe de l’Académie monégasque de la Mer, avec le soutien des formateurs-secouristes de la Croix-Rouge monégasque.

Ludiques et sportifs, les ateliers se décomposaient en quatre thématiques : sauvetage filin côtier, sauvetage en bouées tubes, nipper boards (planches de sauvetage), bâtons musicaux et RCP (ressuscitation cardio-pulmonaire).

Des ateliers et un partage d’expériences



Pour encadrer les enfants, la Fondation avait mobilisé des sportifs de renom pour qu’ils partagent leur expérience du haut niveau. Parmi les champions présents, on comptait nombre de médaillés olympiques : Coralie Balmy (natation), Muriel Hurtis (athlétisme), Marlène Harnois (taekwondo), Gwendal Peizerat (danse sur glace) ou encore Florence Masnada (ski alpin). Les champions du monde et d’Europe de sauvetage côtier, Julien Lalanne et Anhony Mazzer, étaient également de la partie.



Le but premier du Water Safety Day restant de diffuser un message de prévention de la noyade. Cause défendue de longue date par la princesse Charlène.

À la fin des ateliers, les ambassadeurs ont pu se challenger dans la bonne humeur lors d’une Ocean Race : natation, relais course sur sable et relais Rescue Paddle.