Comment l'association monégasque "Mission Enfance" vient en aide aux pays les plus touchés par le coronavirus

L’association monégasque "Mission Enfance", placée sous la présidence d’honneur du Prince Albert II de Monaco, entreprend de nombreuses actions humanitaires en faveur des populations victimes du confinement dans ses pays d’intervention.

Là-bas, ces populations n’ont pas la même chance qu’en Europe. Le confinement signifie: impossibilité de financer les soins des contaminés dans les hôpitaux faute de sécurité sociale, mais aussi perte directe de son emploi, sans aucune indemnité de chômage.

Ces confinements durent pour la plupart depuis cinq mois… Les cas désespérés sont pléthores.

De Kaboul à Djibouti

En Afghanistan, où les marchés sont partiellement fermés, un vendeur de fruits et légumes - n’ayant plus le doit de pousser sa charrette - n’est plus en capacité, du jour au lendemain, de nourrir sa famille. Les équipes de "Mission Enfance" à Kaboul, distribuent actuellement un mois d’alimentation (100 $) à 150 familles sélectionnées parmi les plus pauvres.

Depuis le confinement du 17 mars, l’association a offert également des colis alimentaires à 300 familles d’Erevan, la capitale de l’Arménie.

Commandés à distance par l’équipe, ces cartons de nourriture sont ensuite livrés directement aux sans-emploi, notamment à ceux - comme les chauffeurs de taxi - qui n’ont plus aucune ressource, faute de clients.

Au Burkina Faso, où 112 agriculteurs déplacés avec leur famille par les assauts des terroristes ne reçoivent aucune aide, "Mission Enfance" leur distribue des outils agricoles et des semences.

Ainsi, ils peuvent travailler la terre et après la saison des pluies, faire leur récolte, afin de ne plus être tributaires de leurs hôtes dans les villages où ils sont accueillis.

En Éthiopie, en Région II où se trouve le Centre d’Éveil Éducatif de l’association, fermé pour cause de confinement, les marchandises ne peuvent plus circuler entre les frontières de Djibouti et de l’Érythrée.

L’équipe locale offre des denrées alimentaires (huile, dattes, produits d’hygiène etc.) aux populations, qui ne peuvent plus se ravitailler sur les marchés locaux.

En Colombie, 250 familles ont reçu une aide alimentaire en Amazonie, proche du Brésil, et dans le Choco, région isolée de ce pays. L’accès aux sept ludothèques de l’association étant actuellement impossible aux enfants, ses équipes ont créé des cours et des animations en ligne.

Soutien éducatif

Chaque mission sur le terrain s’adapte à cette situation inédite afin de poursuivre son rôle éducatif auprès des enfants.

Ainsi, le parrainage scolaire, même si les écoles sont actuellement fermées, permet à 700 enfants du Burkina Faso, d’Arménie, du Vietnam et du Liban de recevoir un soutien.

Grâce aux donateurs de Monaco, "Mission Enfance" opère pour le seul bienfait des enfants démunis.

L’association monégasque adresse un immense merci à ceux qui soutiennent ses actions, précisant que 100 % de leurs dons sont directement affectés au terrain: "Merci à tous ceux qui nous permettront de répandre la vie".

Si vous souhaitez soutenir les actions humanitaires de l’association "Mission Enfance", vous pouvez adresser un chèque à l’ordre de "Mission Enfance": 19, avenue des Papalins à Monaco.