Comment cette association de Monaco aide les réfugiés et les sinistrés du séisme en Turquie

"Cette tragédie est survenue exactement là où nous intervenons depuis 2016. Très rapidement, nous avons été en relation avec nos contacts sur place et nous avons reçu des rapports de situation. Nous nous sommes aussitôt adaptés car il y avait urgence et, aujourd’hui, il y a toujours urgence."

Avocat à Monaco, Christophe Sosso est président de l’association chrétienne monégasque IConnect Monaco. Elle vient en aide aux réfugiés syriens et irakiens, depuis peu aussi aux Afghans, qui fuient leur pays et trouvent refuge dans des camps de fortune au sud-est de la Turquie. C’est là que s’est produit le terrible séisme le 6 février dernier. Une double peine pour les petits protégés de Christophe Sosso et les membres de son association.

Double peine

"Ironie du sort, beaucoup de réfugiés venaient d’intégrer des constructions, très simples certes, mais en dur. À peine ont-ils été installés dans celles-ci qu’elles se sont écroulées avec le tremblement de terre. Ils se retrouvent une nouvelle fois sans toit, mais aussi sans tente, et traumatisés." Après le double séisme, l’association animée par une dizaine de bénévoles a aussitôt ciblé les premiers besoins. "Nous sommes directement passés par nos relais sur place. Ils nous ont informés en temps réel de ce qu’il leur était nécessaire", poursuit Christophe Sosso.

Ces relais, ce sont des locaux, des chrétiens et des pasteurs qui œuvrent pour les réfugiés depuis plus de vingt ans. Parfaitement intégrés et implantés, "ils sont parfois les seuls qui entrent dans les camps pour apporter du réconfort, matériel ou moral". Hélas, certains d’entre eux ont été rapidement portés disparus après le séisme. L’association compte aujourd’hui le décès de quatre précieuses personnes. "Ce qui nous a affectés pour eux et leur famille."

Aide urgente nécessaire

Après avoir récolté 30.000 euros, IConnect Monaco a pu apporter dans les deux semaines qui ont suivi la catastrophe l’aide urgente nécessaire aux réfugiés. "Grâce à la générosité du pays de Monaco et des communes alentour, des églises monégasques et niçoises, et de particuliers généreux."

Au 7 mars, 1.050 pulls, 400 sets de sous-vêtements, 500 paires de chaussettes, 300 couvertures, 40 chauffages électriques, 100 torches ainsi que 50 tentes et de la nourriture pour 200 familles avaient été distribués. "Ce sont toujours les mêmes besoins aujourd’hui. Il fait encore très froid là-bas."

De la transparence avant tout

De la transparence dans ses choix et dans ses actes, c’est ce que souhaite avant tout l’association. "Nous avons monté IConnect Monaco sur ce principe en 2014. Chaque euro donné doit trouver son utilisation de manière concrète."

Christophe Sosso précise. Rien n’est envoyé, seul l’argent est récolté. "Nous nous assurons d’acheter sur place ce qu’il faut. Cela coûte moins cher car il n’y a pas le prix du transport. Nous faisons, en outre, marcher l’économie locale et organisons une chaîne humaine sur les sites."

Ce sont les relais de l’association de chaque ville de Turquie qui s’occupent de ses achats en lien direct avec les membres de IConnect Monaco. "Tout est sur facture et nous savons comment chaque euro est dépensé et dans quel établissement. Nous avons pensé, par exemple, à proposer des cartes alimentaires nominatives qui peuvent être utilisées dans des supermarchés à bas coûts et qui interdisent l’achat d’alcool et de tabac."

La distribution se fait souvent avec une personne de l’association qui se déplace depuis Monaco. Les réfugiés, eux, émargent sur une liste une fois le don reçu. "Nous venons les aider deux fois par an, voir comment la distribution est réalisée et nous comptons aussi ce qui a été acheté. Enfin, nous filmons la distribution et nous rapportons ces images pour que chaque donateur sache où et comment nous utilisons l’argent récolté."

Un binôme partira ce week-end de mars participer à la distribution de matériel pour les réfugiés sinistrés et apporter du réconfort aux relais sur place. "Nous ne savons pas encore comment, car il y a des zones auxquelles nous ne pourrons peut-être pas accéder. Nous savons qu’il manque encore beaucoup de choses et nous nous rendons sur place pour identifier par nous-même ces besoins. C’est important."

Christophe Sosso ira, quant à lui, en Turquie au mois de mai. Il l’espère en tout cas. En attendant, il relance un nouvel appel à la générosité des Monégasques et promet, comme toujours, de rendre compte de chaque euro donné.

Belle histoire... Jusqu’en 2016, IConnect Monaco s’occupait aussi des enfants défavorisés en Bulgarie et en Slovaquie, plus particulièrement les Tziganes. L’association soutenait aussi une école bulgare où étaient scolarisés des enfants du voyage, jusqu’au jour où la directrice de l’institution a expliqué pouvoir se débrouiller désormais seule. "Nous avons été très heureux de la laisser voler de ses propres ailes car c’est le but de notre association, aider pour ensuite accéder à l’autonomie." Mais voilà qu’il y a une dizaine de jours, Christophe Sosso reçoit sur le compte bancaire de IConnect Monaco un don en provenance de... Bulgarie. "Je ne voyais pas qui nous l’avait envoyé et je comprenais que c’était pour l’école dont nous nous occupions. Nous avons donc cherché le donateur pour lui expliquer que nous ne pouvions pas prendre son versement puisque nous n’aidions plus cette école depuis quelques années." Après avoir identifié la provenance du don, ce fut la belle surprise. Il s’agissait en fait d’un versement réalisé par l’école qui voulait désormais à son tour venir en aide, auprès des sinistrés. "C’est pour nos petits frères en détresse qui se trouvent en Turquie m’a précisé la directrice de l’école lorsque je les ai contactés", relate, heureux, Christophe Sosso. Un beau geste qui a particulièrement touché les membres de l’association.