Ça bouge dans notre région Monaco : un partenariat entre l’IM2S et NCAA Les rendez-vous à venir

31 088 € : c’est le montant du chèque remis par la ville de La Londe à l’AFM Téléthon, battant ainsi le record de l’an dernier (30 226 €). Cette somme rondelette est le fruit des nombreuses manifestations qui se sont déroulées sur la commune au profit de la recherche médicale mais également de la générosité des habitants qui répondent chaque année toujours de plus en plus présent pour se mobiliser et aider cette magnifique cause. Une belle contribution à la recherche et un rendez-vous d’ores et déjà fixé pour l’année prochaine avec encore plus de monde pour continuer à se battre ensemble contre la maladie.

Une convention de partenariat visant à assurer la prise en charge et le suivi médical /traumatologique des athlètes de haut niveau de l’Association a été signée entre l’IM2S - représentée par Le Dr Julien Brizi, spécialisé en médecine et traumatologie du sport - et Nice Côte d’Azur Athlétisme (NCAA) représentée par Jean Daumas, président de l’association.

Le NCAA compte de nombreux athlètes de haut niveau. Certains ont même fait carrière à l’international.

L’IM2S est une clinique chirurgicale ostéo-articulaire et ligamentaire connue entre autres pour son expertise en médecine du sport. La clinique réunit également des spécialistes de toutes les pathologies ostéo-articulaires. Cette coopération doit ainsi permettre une prise en charge facilitée des athlètes concernés ainsi qu’un développement des relations entre les deux entités.

Les Lions club Nice-Etoile Meridia Ecovallée ont remis les clés d’une Toyota Prius Hybride flambant neuf à Gérard Van Den Bulcke, directeur de la Ligue contre le cancer 06, en présence du maire de Nice Christian Estrosi. « Ce véhicule, qui dispose de 7 places, nous permettra d’offrir à un nombre important de nos adhérents, privés de moyens de locomotion ou dans l’incapacité de conduire, des possibilités de déplacement. Ils pourront ainsi pratiquer plus facilement certaines activités ludiques proposées par l’association : des balades, des sorties piscine, etc… », s’est réjoui Gérard Van Den Bulcke.

« Les fonds réunis par les Lions clubs proviennent de la vente de CDs de Dédé Truqui, un chanteur niçois », ont tenu à rappeler André Tomasoni (président du Lions club Nice-Etoile) et Christine Peglion (présidente du Lions club Meridia Ecovallée).

Sous l’impulsion de Lisaet Jean Dupré, Les Hypnos du cœur arrivent à Nice. L’association regroupe des psycho-praticiens bénévoles et propose des séances d’hypnose à moindre coût aux Azuréens gagnant moins de 1 000 euros par mois (des justificatifs sont exigés). Objectif : permettre au plus grand nombre de tirer bénéfice d’un accompagnement par l’hypnose (confiance en soi, dépassement des blocages, gestion des émotions…). Moyennant 10 € (reversés à des associations), les personnes intéressées peuvent bénéficier d’une séance de 75 mn. Seules quatre dates sont fixées d’ici à juin, mais d’autres devraient être bientôt proposées.