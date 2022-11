"Be Safe Monaco": L'engagement de Camille Gottlieb pour les jeunes

L’association est encore jeune, mais elle a su trouver sa place en Principauté et se rendre utile. Jeudi soir à l’Automobile Club, les cinq jeunes femmes à l’origine de Be Safe Monaco ont célébré le cinquième anniversaire de leur projet né en 2017 des suites d’un drame : la mort tragique d’un de leurs amis dans un accident de la route après une soirée.

Un déclic pour la présidente, Camille Gottlieb, et ses camarades Charlotte Marsan, Margaux Grundstein, Andrea Puzar et Laura Dias, qui ont créé cette association à Monaco de lutte contre la consommation d’alcool au volant.

Le principe est simple : proposer un service gratuit à la sortie des lieux de fêtes nocturnes pour ramener celles et ceux qui après avoir consommé plusieurs verres, seraient tentés de prendre le volant pour rentrer chez eux.

L’équipe s’investit aussi dans des actions de prévention des dangers de l’alcool dans les écoles et distribue des éthylotests.

Lors de la campagne 2022, Be Safe Monaco a ainsi reconduit 215 personnes en sécurité chez eux grâce à un réseau de bénévoles qui s’improvisent chauffeurs d’un soir pour être à disposition des noceurs et les conduire dans la navette Be Safe. Navette qui navigue en Principauté mais aussi à Roquebrune, Cap-d’Ail et Beausoleil. C’est le champ d’action de la petite association qui entend bien grandir comme l’explique sa présidente, Camille Gottlieb, la fille cadette de la princesse Stéphanie. Interview.

Quand vous avez monté cette association, il y a cinq ans, certains ont pu douter de sa longévité. Aujourd’hui Be Safe a trouvé sa place…

En effet, c’est non seulement une satisfaction mais c’est une fierté pour nous. Depuis que je suis enfant, je participe à des réseaux associatifs et humanitaires. Mais d’être réellement dans l’engrenage d’une association, c’est différent. Be Safe c’est notre petit bébé à toutes. On y a cru dès le départ, sinon on ne l’aurait pas fait. C’est compliqué car il y a énormément d’associations en Principauté, mais nous sommes toujours là. Et les jeunes ont désormais ce réflexe de nous appeler.

Les jeunes ont le reflexe de nous appeler

Au total, 215 personnes ont transité dans votre navette cette saison, principalement des jeunes ?

Nous avons eu toutes les tranches d’âges, mais principalement entre 20/25 ans. Après le confinement, nous avons observé une augmentation de la consommation d’alcool chez les jeunes. Ce que nous ont confirmé médecins et policiers. Notamment chez les 15/20 ans qui boivent beaucoup et en très peu de temps. Ce sont ces personnes que nous essayons de cibler principalement, car ce sont eux qui vont prendre le plus de risques sur la route, pour rentrer chez eux.