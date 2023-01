Avec 385 projets dans 32 pays, la fondation monégasque Sancta Devota vient en aide aux plus démunis à travers le monde

L’histoire s’avère souvent belle lorsqu’il s’agit d’équilibre et d’un juste retour des choses. C’est justement celle aujourd’hui de Slava Guerchovitch et de la fondation monégasque Sancta Devota.

L’histoire de celui qui a reçu et qui donne aujourd’hui. Soutenu par la fondation, le jeune pianiste français Slava Guerchovitch vient aujourd’hui en aide à ceux qui en ont besoin. Après avoir étudié à l’académie de musique Rainier-III, suivi son cursus à Paris au Conservatoire national supérieur de musique et au conservatoire de Rueil-Malmaison, Slava a remporté plusieurs concours prestigieux comme le concours Chopin à Rome ou le concours international d’Épinal. Il a en outre participé aux nuits du Piano l’été dernier à Menton. Des prix qu’il doit à son travail, bien sûr, mais ce dernier n’aurait peut-être jamais été aussi intense sans l’un de ses plus grands soutiens, celui de la fondation Sancta Devota, présidée Paul-Louis Aureglia.

Aujourd’hui, Slava vient d’enregistrer deux albums et a décidé de reverser une partie des ventes à la fondation. Son but: soutenir un projet musical afin d’aider un bénéficiaire. "C’est en quelque sorte un cercle solidaire", sourient Anne-France Ballaro, chargée de projet et Franciane Fissone, chargée de la communication et l’administration à la fondation.

Ce geste est double, car il est aussi l’occasion de faire rayonner la fondation et de rappeler le rôle précieux qu’elle tient, en toute discrétion, à Monaco et dans plusieurs pays du monde. "Nous suivons l’esprit de celui qui a créé la fondation, agir de manière discrète et humble."

Deux niveaux

Apporter un soutien aux plus nécessiteux à travers l’éducation, mais aussi aux projets portés sur l’écologie et l’innovation, voilà ce qui porte Sancta Devota. Faire grandir ses bénéficiaires à travers l’éducation et surtout les rendre autonome par la suite, c’est ce que cherche systématiquement la fondation.

"Nous recevons des dossiers mais nous allons aussi les chercher", poursuit Anne-France Ballaro. Tout dépend de la pertinence du projet. Surtout il doit rentrer dans la droite ligne de la fondation. "Celle de son créateur." À savoir, celle d’un esprit de bienveillance, notamment.

Pour son volet international, après avoir longtemps soutenu des initiatives en Afrique, la fondation fait aujourd’hui un focus sur l’Asie, précisément les Philippines "où la violence est légion, notamment à l’encontre des femmes et des enfants." Là encore par l’éducation, la fondation vient en aide aux plus démunis.

Depuis sa création, 385 projets ont été suivis et ont rayonné à travers 32 pays.