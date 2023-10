"Aucun chat présent ne sort vendu de ce salon": 3e exposition Féline Internationale avait lieu de week-end

Ronronnements, caresses et miaulements d’aise. Un rassemblement de matous en tout genre se tient jusqu’à ce dimanche à l’espace Léo-Ferré. Pour la cinquième fois consécutive, l’exposition Féline Internationale organisée par l’Association monégasque De Gati De Mùnegu, en partenariat avec le LOOF, a attiré curieux et férus de chats, pour un concours sur fond de petites bêtes toilettées et remise de prix intempestive. 193 chats, 27 races et 71 éleveurs ont fait le déplacement, pour un week-end plein de chatteries.

Une occasion pour les éleveurs de se retrouver et d’exposer leurs boules de poils adorées, tout en tentant de tirer leur griffe du jeu pour remporter le premier prix. Sophie Harel, présidente de l’association De Gati De Mùnegu nous en dit plus sur cet événement.

Il y a cinq ans, vous décidez de mettre en place une exposition féline au sein de la Principauté. D’où vous vient cette passion pour les chats ?

Je suis fan de tous les animaux, surtout des chiens. Mais le chat me séduit de plus en plus. Il est indépendant tout en étant câlin. C’est un lien très puissant, réconfortant. Il y a tellement de races différentes, avec chacune sa propre histoire. Ils patounent, ils se frottent, tout en restant autonomes, à l’inverse des chiens. Certains sont imposants, d’autres longilignes, touffus ou moins poilus... Moi j’aime les petits gros, tout ce qui est chat un peu rond.

En cinq ans, beaucoup de choses ont évolué. Ce salon est devenu une référence. Au départ, quel était le but d’une telle initiative ?

Il y avait déjà des expositions félines organisées à Monaco mais la personne qui s’en chargeait n’était plus en mesure de tout gérer. Nous avons donc sollicité le gouvernement pour créer une fédération et une association afin de pérenniser cette tradition. Le but est de mettre Monaco en avant à travers la beauté des chats. Faire rayonner notre magnifique Principauté, grâce à une passion commune autour d’un animal majestueux à l’international.

Selon vous, quel est le facteur le plus important à prendre en compte lors de l’adoption d’un chat ?

Il faut bien choisir son éleveur. Si le courant ne passe pas, passez votre chemin. Il faut pouvoir communiquer, demander conseil, avoir un certain suivi. Un chat n’est pas un objet que l’on vend, sans se préoccuper de la suite. En tant qu’éleveuse, je ne vendrai jamais un chat à des gens qui ne sont pas fiables et pour qui c’est un caprice. J’ai un questionnaire très précis pour m’assurer qu’il y a une réelle volonté d’adopter et que ce n’est pas un effet de mode ou une acquisition irraisonnée.

Ce rassemblement est devenu incontournable pour les éleveurs félins. L’ambiance est très détendue.

Quelles valeurs souhaitez-vous véhiculer à travers cette rencontre ?

Ici, les éleveurs sont tous des passionnés. Il y en a qui viennent de Suisse, d’Espagne, de Belgique, de France, d’Italie et bien sûr, de Monaco. Le but est d’échanger autour des chats et des différentes races. Mais tout le monde peut y participer, même les chats de gouttière. Avoir un pedigree n’est pas obligatoire, n’importe quel chat mérite de concourir ou simplement de participer. Il y a des particuliers qui viennent pour parler de leur chat, monter sur le podium, ils en sont fiers. Il y a une catégorie spéciale, « chat de maison », si une personne trouve que son chat est le plus beau, qu’il le fasse concourir à côté des autres ! On ne se prend pas la tête, ici tous les chats sont les bienvenus.

Beaucoup de visiteurs font le déplacement pour assister à cet évènement. Quels sont les profils que vous croisez le plus souvent sur ce salon ?

Il y a beaucoup de familles avec des enfants qui viennent nous voir. Curieux ou connaisseurs. Certains souhaitent se renseigner auprès d’éleveurs pour acheter un chat, d’autres n’en veulent pas du tout mais aiment découvrir de nouvelles races, interagir avec les animaux et leur propriétaire. C’est une occasion de parler directement à des professionnels pour en savoir plus sur les races, leur comportement, créer du lien pour un futur achat, ou simplement venir passer du bon temps.

Beaucoup de gens viennent ici pour récolter des informations et faire un choix concernant le type de chat qu’ils souhaitent adopter. Peuvent-ils acheter un chat sur place ?

Aucun chat présent ne sort de ce salon vendu. Nous ne sommes absolument pas une foire où les chats sont des objets. Ici, c’est un lieu de partage uniquement. Les potentiels acheteurs prennent les coordonnées des éleveurs, se renseignent, posent leurs questions, mais le but de ce salon n’est absolument pas lucratif.

Durant le week-end, les félins en lice pour la compétition vont être jugés selon des critères bien précis, comment se déroule la sélection ?

À la fin des deux jours de compétition, le plus beau chat va être élu. Cinq juges sont présents cette année pour départager le grand gagnant selon des critères bien précis. Il faut que le chat représente au mieux sa race. Le propriétaire du vainqueur se verra remettre un grand arbre à chat, une série de cinq magnifiques tableaux, et bien sûr, une énorme coupe qu’il pourra exposer fièrement. Le chat favori (Best Suprême) aura même le droit à un timbre imprimé à son effigie par la Principauté. C’est la petite tradition