Après le passage de l'ouragan Dorian aux Bahamas, la Croix-Rouge monégasque lance un appel aux dons

Pluies torrentielles, vents extrêmement violents... Le passage de l’ouragan Dorian, le 1er septembre, a déjà fait au moins 20 morts et des dégâts matériels sans précédent aux Bahamas.

Durant deux jours, les îles Abaco et Grand Bahama ont été violemment touchées par ce qu’on appelle un ouragan stationnaire. Le 2 septembre, le gouvernement des Bahamas a déclaré l’état d’urgence.

Deux cents volontaires de la Croix-Rouge des Bahamas sont à pied d’œuvre pour soutenir les familles touchées. Des sites entiers sont toujours inaccessibles, tandis que toutes les sources d’eau potable pourraient être contaminées.

L’hôpital principal de Grand Bahama n’est plus opérationnel, seul celui de Marsh Harbour (îles Abaco) accueille 400 personnes. Des milliers de personnes ont besoin de vivres et d’eau.

Après avoir débloqué un fonds d’urgence pour venir immédiatement en aide à 500 familles, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge met en œuvre un projet afin de venir en aide à 5.000 familles (environ 20.000 personnes).

Pour fournir des abris, des kits d’hygiène et d’assainissement et des moyens de subsistance (kits de cuisine, couvertures), un système de santé d’urgence, de premiers secours et de soutien psychosocial aux victimes, et pour permettre à la population de surmonter ce drame et de continuer à vivre dignement, un appel aux dons est lancé.

Comment participer?

Pour participer, vous pouvez faire un don:

- En espèces au siège, ou par chèque à l’ordre de la Croix-Rouge monégasque, en indiquant "ouragan Dorian";

- Par carte bancaire sur notre site Internet www.croix-rouge.mc, en sélectionnant "Ouragan Dorian" dans le menu déroulant.

L’intégralité des dons sera utilisée dans le cadre de ce projet.