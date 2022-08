Après 2 ans d'arrêt à cause de la crise de Covid-19, les opérations humanitaires reprennent au Centre Cardio-thoracique de Monaco

Trois enfants venus du Sénégal, de Côte d’Ivoire et du Burundi ont pu être opérés cet été. Ici aux côtés de plusieurs donateurs parmi lesquels le Comité Olympique Monégasque et la Compagnie Monégasque de Banque ainsi que des représentants de l’association Monaco Aide et Présence, Rencontres Africaines et de la Croix-Rouge monégasque.

Quel est le profil de ces enfants et de quoi souffrent-ils?

Ce sont des enfants qui sont principalement âgés de 2 à 7 ou 8 ans. Ils souffrent de diverses pathologies qui ne peuvent être prises en charge dans leur pays. En 2021 par exemple, même si l’activité humanitaire a été très réduite en raison de la pandémie, trois interventions sous CEC ont été pratiquées pour des traitements urgents parmi lesquelles un remplacement valvulaire ou une cure de Tétralogie de Fallot [une malformation cardiaque congénitale, ndlr].

Les opérations ont enfin pu reprendre récemment. Dans quelles conditions?

Depuis le début de la pandémie, il n’avait pratiquement plus été possible de répondre favorablement aux demandes des médecins pour des patients humanitaires. Ça a été une période vraiment difficile. À présent, l’activité reprend, avec des mesures sanitaires renforcées comme pour les autres patients. Nous avons accueilli trois enfants au mois de juillet. Nous avons une session avec quatre enfants prévue début septembre et une autre la 3e semaine de septembre.

En moyenne, combien de temps restent-ils chez vous?

Dans le cas d’une intervention de chirurgie cardiaque à cœur ouvert, les enfants restent environ 10 à 12 jours après l’intervention. Sinon 5 à 6 jours. Le rôle des familles d’accueil est capital dans la prise en charge puisqu’elles accueillent les enfants avant mais aussi après leur hospitalisation, jusqu’à ce que l’équipe médicale valide le retour au pays. L’objectif étant que les enfants puissent rentrer chez eux et retourner à une vie normale.

Votre action humanitaire ne s’arrête pas là.

Le MCH œuvre beaucoup pour que les patients puissent être opérés dans leurs pays d’origine. Nous avons reçu des praticiens ici, par l’intermédiaire du collectif ou en direct, qui sont restés quelques mois chez nous pour se former. Le fait de former ces équipes - des praticiens, des infirmiers de plateau technique voire des directeurs d’établissements -, leur permet de commencer une activité et de monter en compétence pour essayer de prendre en charge le plus de patients possible. Les cas complexes continueront de venir chez nous aussi.