Amnesty rend hommage aux migrants morts ou blessés en tentant de passer la frontière franco-italienne

Depuis 2016, une manifestation franco-italienne rassemble, chaque année, les groupes Amnesty France et Italie à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, fixée au 20 juin depuis 2001. Annulée l’an dernier en raison de la pandémie, la mobilisation avait été reconduite à ce dimanche, à partir de 14h.

Hier après-midi, une quarantaine de militants se sont ainsi regroupés à Vintimille, Piazzale Alcide De Gasperi, sur la pelouse située juste de l’autre côté du poste-frontière Saint-Ludovic, afin de "rendre hommage aux migrants morts ou blessés en tentant de passer la frontière franco-italienne ".

Des témoignages tragiques

En présence d’autres organisations comme Médecins du Monde ou La Cimade, les militants - en majorité italiens - ont procédé à la lecture de plusieurs témoignages relatant les histoires de migrants refoulés à la frontière.

Comme celle d’Ibrahim, 20 ans, originaire de Côte d’Ivoire, qui souffre de sérieux troubles psychologiques et ne peut se faire soigner au CHU de Nice en dépit des demandes insistantes des associations.

Ou encore celle de Milet Tesfamariam, une jeune Érythréenne de 17 ans fauchée par un semi-remorque sur l’autoroute A8, en 2016, alors qu’elle tentait de gagner la France depuis l’Italie. Des récits funestes similaires, les associations en recensent une multitude sur le sentier dit du "Pas de la mort", entre Grimaldi et Menton.

"20 personnes sont décédées à cette frontière depuis 2015, martèle Philippe de Botton, ancien président de Médecins du Monde. Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est pour témoigner, côté français comme italien, de l’inhumanité et de l’indignité de ce qui arrive aux exilés. Nous, associations, constatons jour après jour le déni de la réalité, l’état de souffrance extrême, à la fois physique et mental, dans lequel sont les exilés."

"Des renvois illégaux et systématiques"

"Remettre les droits humains au centre de la politique européenne d’immigration" et "abandonner la politique de répression", voilà ce que demandent ces militants. "Il faut être pragmatique, appuie Philippe de Botton. De toute façon, on n’arrêtera pas l’immigration, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque migrant. Ils finissent toujours par passer, et ces gens-là ont besoin d’être accueillis, soignés, protégés."

Les associations accusent notamment la police aux frontières (PAF) de "ne pas appliquer les procédures relatives au droit d’asile » et de « refuser d’accueillir les mineurs non accompagnés, renvoyant ainsi illégalement et de façon systématique les personnes concernées en Italie".

"Il y a entre 20 et 150 refoulements par jour à la frontière, 170 en octobre 2020! Il n’y a aucune humanité dans la politique française actuellement", alarme un militant italien, mégaphone en main.

Une commission d’enquête à Menton

Dans une enquête publiée en mai dernier, l’ONG Human Rights Watch épinglait d’ailleurs la police française pour des expulsions de plus en plus communes à Menton, et touchant particulièrement les mineurs non accompagnés, en violation du droit français et international.

Longuement demandée par les associations d’aides aux migrants, une commission d’enquête parlementaire portée par les députés Sébastien Nadot et Sonia Krimi vient d’être créée en France afin d’évaluer les conditions d’accueil des migrants sur le territoire national, et de mesurer l’écart entre ce que dit la loi et la réalité sur le terrain.

"Une lueur d’espoir" pour Martine Landry, militante d’Amnesty International et de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé): "On a été entendus, et on le sera à nouveau sur place, vendredi, car la commission va se déplacer à Menton. De même, j’ai observé un apaisement dans les procès en cour d’appel dernièrement, du côté du parquet surtout. J’ai l’impression qu’un petit peu partout, c’est en train de se desserrer."