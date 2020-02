Amitié Sans Frontières vient en aide aux enfants du Yémen depuis Monaco

Voilà un p’tit bout de femme qui depuis près de trois décennies déplace des montagnes. Fondatrice de l’ONG Amitiés sans Frontières en 1991, Régine Vardon-West ne cesse de mobiliser pour venir en aide à des populations oppressées, opprimées. Cette année, et pour la deuxième année consécutive, le gala d’ASF s’est ainsi tenu à la salle Empire de l’Hôtel de Paris, en présence de 234 membres et amis, avec pour "objectif humanitaire" de "porter secours au Yémen, où un enfant continue à mourir toutes les 10 minutes".

Au sud-ouest de la péninsule arabique, enclavé entre l’Arabie Saoudite, Oman et la mer Rouge, le Yémen est en proie à une guerre civile depuis 2014. Et les enfants sont en première ligne…

Un conflit enlisé au Yémen

Face à face, des rebelles Houthis, qui utilisent des enfants au combat, et le gouvernement yéménite soutenu par une coalition de pays arabes, à commencer par l’Arabie Saoudite. Minorité chiite du Nord du pays, les Houthis, ont développé un sentiment de marginalisation au cours du XXe siècle. Les tensions ont franchi un cap à l’aube du XXIe siècle lorsque leur leader Hussein Al-Houthi, appelle "à combattre l’hégémonie américaine sur le monde arabe et musulman". Or le Président Saleh, lui-même chiite, était engagé depuis le 11 septembre 2001 dans le partenariat de lutte contre le terrorisme avec les États-Unis.

Al-Houthi est assassiné en 2004 et l’Arabie Saoudite ne tarde pas à bombarder les rebelles. L’Iran prend le parti des rebelles et le Printemps arabe conduit à la chute du président Saleh, remplacé par son vice-président. Des négociations visant à redécouper le territoire échouent.

Depuis leur fief de Saada, au Nord, les Houthis marchent alors sur la capitale, Sanaa, en 2014. Et l’Ouest du pays tombe dans l’escarcelle des rebelles avec le soutien de… l’ancien Président Saleh et ses fidèles militaires. La guerre civile fait rage et les raids aériens saoudiens se multiplient.

En 2017, l’ONU, qui reconnaît le gouvernement en place, affirme que chaque camp a commis "des meurtres ou mutilations d’enfants"… Un terreau fragile qui a ouvert la porte à des combattants d’Al-Qaïda et à des actes de terrorisme.

C’est sur cette terre brûlée qu’Amitiés Sans Frontières espère voir pousser les tournesols qui forment son emblème. "Depuis l’âge de 14 ans, avec les scouts, j’ai toujours été en charge des autres. Puis j’ai été déléguée à la jeunesse au Département de l’Intérieur, donc j’ai toujours eu les 8-18 ans comme partenaires", résume Régine Vardon-West, expliquant que le tournesol, "outre sa couleur or et le fait qu’il soit tourné vers le ciel", a été choisi "parce que le soleil brille pour tous, quelle que soit sa classe sociale, sa couleur, sa religion".

Justice, tolérance, amitié

Grâce aux dons et au résultat (11 400 euros) de la tombola organisée le soir du gala à Monaco, un chèque de 30 000 euros a ainsi pu être remis par Régine Vardon-West à Paolo Artini, représentant en Principauté du Haut-Commissariat des Nations Unies. L’émissaire de l’ONU a ensuite présenté une vidéo poignante de la situation au Yémen, où les 30 000 euros seront réinvestis pour financer des soins dans les hôpitaux de fortune, apporter de la nourriture aux enfants souffrant de la famine ou encore doter certaines familles d’un abri, une tente.

Le conseil d’administration de la maison-mère monégasque d’ASF a introduit deux nouveaux membres au cours de cette soirée : Sébastien et Pamela Lubert-Notari. Les époux s’engageant à respecter et promouvoir les "trois valeurs exclusives" chères à la présidente d’Amitié Sans Frontières : "Justice, Tolérance et Amitié".

"On ne peut pas taper du poing sur la table et dire “j’ai raison”, il faut écouter d’abord, résume Régine Vardon-West. De là naît l’amitié, d’où découlent la compassion et l’écoute de l’autre".