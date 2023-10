Allaitement maternel: une journée de conseils ouverte à tous ce mercredi à Monaco

Maman, futur parent, ou simplement curieux, la journée de l’allaitement maternel est ouverte à tous. L’entrée gratuite rend cet événement accessible à toute personne souhaitant en apprendre davantage sur l’allaitement maternel.

Apprendre et partager autour d’une pratique universelle

Organisé dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement, l’événement est une occasion pour les mamans et les familles de s’informer et de partager sur ce sujet important. L’allaitement est un moment de tendresse instinctif nécessitant quelques savoirs fondamentaux. Au cours de cette journée, les participants auront l’opportunité de recevoir de précieuses informations sur cette pratique, grâce à des présentations et des discussions animées par des experts.

La consultante en lactation renommée, Brigitte Fino, sera présente pour répondre aux interrogations des participants et offrir son expertise aux mamans, souhaitant bénéficier de conseils personnalisés.

Informer en dépassant les tabous

L’organisation d’une telle journée à Monaco revêt une grande importance en raison de la multitude de nationalités cohabitant au sein de la Principauté. Chaque culture a ses propres croyances et traditions en matière d’allaitement. Cette journée offre une occasion précieuse de briser les tabous et de promouvoir une compréhension mutuelle.

Cette journée informative vise à démystifier les idées reçues et encourager l’ouverture du dialogue, tout en soutenant de manière universelle l’allaitement maternel.