Affaire Lucas: ces bénévoles interviennent dans les collèges et lycées de la région pour combattre l'homophobie

"Sale PD." Parmi les insultes affichées ce matin-là au tableau dans l'une des salles du collège Pablo Picasso à Vallauris, les plus fréquentes stigmatisent l'orientation sexuelle. Puis vient le sexisme… et enfin le racisme.

Cela fait une petite heure qu'une vingtaine d'élèves de troisième de cet établissement classé en REP (réseau d'éducation prioritaire) sont assis en cercle. Ils écoutent, dans un calme fluctuant, l'intervention de deux bénévoles de l'association Contact, venus durant toute une semaine faire de la prévention au sujet des discriminations. Un peu plus tôt, l'exercice consistant à coucher ses meilleures injures sur le papier a déclenché l'hilarité. Puis les mines se sont figées.

En effet, le timing est malheureusement idéal pour cette Intervention en milieu scolaire (IMS), pourtant prévue de longue date. Dix jours plus tôt, le 7 janvier, un jeune adolescent vosgien de 13 ans nommé Lucas s'est donné la mort, après un harcèlement à caractère homophobe.

Ses proches ont assuré que l'orientation sexuelle du garçon, victime d’incessantes moqueries à l’école, était "connue de tous et assumée". Jusqu'au drame.

De fait, s’accepter ou non n’est pas le problème: le harcèlement homophobe à l’école se nourrit bien souvent de clichés, enfermant les victimes dans des cases prédéfinies.

Un exercice sur les insultes à déclenché l'hilarité. Puis les mines se sont figées. Photo Patrice Lapoirie.

"Régression générale"

Dans la classe vallaurienne, peuplée d'une majorité de filles, on a entendu parler de ce fait divers sur les réseaux sociaux, résonance nationale oblige. Plus largement, on semble déjà très calé sur la problématique du harcèlement. Certains élèves (14 et 15 ans), ont un impressionnant niveau de connaissances sur les "discriminations et les LGBT-phobies", le thème du jour.

Pour d'autres, les notions sont plus floues, voire font peur: "moi, rien ne me dérange, sauf les transsexuels", lance d'emblée un jeune homme, type meneur populaire de sa bande de potes. Aussitôt repris par une camarade, depuis l'autre bout de la salle: "déjà, si tu veux parler de ces sujets sérieusement, on dit 'transgenre'", lui répond-elle du tac au tac.

L'intervenant, Jean-Louis Richard, un Niçois de 64 ans qui s'est lancé dans cette bataille il y a une quinzaine d'années, est stupéfait. "Certains jours, on entend des choses vraiment dures, 'si mon fils est gay, je le brûle', ce genre de propos, assure-t-il. On se demande à quoi l’on sert. Et parfois, comme ce matin, on est presque ému d'entendre des paroles de sagesse émanant de cette nouvelle génération."

Avec patience et pédagogie, il accueille toutes les opinions, même les plus illégales, et essaie d'analyser leur impact à l'aide d'un discours clair et bienveillant, et de la feuille de route de son association.

Il déplore toutefois une "régression" générale du climat autour de ces sujets. "La parole homophobe s'est libérée dans la société, et donc également à l'école, par ricochets, depuis 2013", analyse-t-il, en référence à l’année charnière des manifestations contre le mariage pour tous, qui a laissé des traces dans la société. D'où la multiplication nécessaire de ces interventions, y compris dans les Alpes-Maritimes et dans le Var.

Ce "repli vers le pire" ne serait pas forcément lié aux disparités géographiques ou sociales, si l'on en croit les rencontres menées par Contact dans les collèges et lycées plus "bourgeois" des centres-villes de Nice et de Toulon, qui aboutissent à la même petite proportion de réactions outrées sur le "lobby LGBT", entre autres clichés.

Ainsi, le poids plus important de la religion dans les quartiers moins favorisés n'aurait pas d'incidence sur l'homophobie en milieu scolaire. "Dans les lycées huppés, on ne l'exprime pas de la même manière, mais c'est aussi violent."

Le supplice de la goutte d'eau

Retour à Vallauris: "Pourquoi Lucas s'est pas défendu?", tente un élève, déclenchant l'exaspération de sa classe. "Tout le monde n’en est pas capable", souffle une jeune.

En tentant d'expliquer les ressorts du harcèlement et ses conséquences, Yvette, la seconde bénévole de Contact, raconte l'histoire troublée de son enfant transgenre. "Le harcèlement, qu'il soit homophobe, transphobe, sexiste ou raciste, c'est comme le supplice de la goutte d'eau", résume-t-elle, dévoilant cette méthode de torture médiévale, qui consistait à faire attacher un condamné immobile sur une planche, avant qu'une goutte vienne frapper son front à intervalle régulier... jusqu'à la folie. Une image qui fait mouche.

Il s'agit maintenant pour les élèves de se projeter dans un futur hypothétique, en imaginant quelle serait leur réaction si leur meilleur(e) ami(e) ou leur enfant faisait son coming out. L'écrasante majorité des élèves font preuve d'ouverture et d'empathie, deux jeunes femmes musulmanes voulant aussitôt clarifier les idées reçues sur leur religion. "Ce serait une épreuve, mais bien sûr que je l'accepterais."

La veille, dans une autre classe, un jeune ado s’identifiant comme gay a confronté ses anciens agresseurs, histoire de leur faire comprendre la portée de leurs méfaits.

Les élèves avaient déjà de bonnes connaissances sur le sujet de l'homophobie. Photo Patrice Lapoirie.

"Ils ont entendu ça chez des adultes"

"La discrimination homophobe, dont faisait manifestement l'objet Lucas, ce n'est pas les enfants qui ont appris ça tout seul, ils ont entendu ça chez des adultes", a estimé, samedi 14 janvier, Charlotte Caubel, secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance, s’exprimant sur l’affaire Lucas. "Un enfant avec un enfant, dans un premier temps, il est bienveillant."

Quelques jours plus tard, c'est un ministre de l'Education nationale ému aux larmes qui a souhaité "la généralisation, dans chaque académie, de groupes de sensibilisation, de prévention et d'action" contre l'homophobie à l'école, dès les prochaines semaines.

"L’homophobie tue, oui", a asséné Pap Ndiaye, qui pourrait vouloir booster le programme pHARe (programme de lutte contre le Harcèlement à l'école), lancé en 2021 par le gouvernement, avec un volet spécial - et obligatoire - sur l'homophobie.

Interpelé par la sénatrice @Melanie_Vogel_ sur le suicide du jeune Lucas, victime de harcèlement scolaire, le ministre @PapNdiaye peine à retenir ses sanglots : "Il n’y a pas de mots pour dire le chagrin, la douleur… Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?" #QAG pic.twitter.com/7qALzbFrbu — Public Sénat (@publicsenat) January 18, 2023

