A Monaco, cette association vous aide à retrouver vos proches

René-Yves Dubos, président du Cercle généalogique et héraldique : "Notre association permet de débloquer des situations"

L’association est née en 2018 à Monaco. Elle compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents qui retrouvent chaque mois leur président lors d’ateliers.



Qu’est-ce qui vous a poussé à créer cette association ?

Parce qu’il n’y en avait pas. Ici, beaucoup de personnes font des recherches sur leur famille. Je me suis lancé même si rien ne me prédestinait à créer une association. Elle est un moyen de partager les expériences de chacun et d’aller plus loin dans le travail sur les familles. On peut toujours commencer seul mais, à un moment, vous avez besoin de conseils et d’aide.



Comment s’organise le Cercle ?

L’association est ouverte aux débutants et confirmés, aux habitants de Roquebrune-Cap-Martin où beaucoup de descendants de Monaco vivent. Des ateliers sont programmés chaque mois, sauf l’été, en principe en alternance soit le deuxième mercredi ou soit le deuxième samedi, de 14 h 30 à 17 heures. L’association est aussi membre de la Confédération internationale de généalogie et d’héraldique et, depuis 2019, de la Fédération française de la généalogie et du Centre de généalogie du Midi-Provence. Des sources importantes d’information.



Que peut apporter l’association ?

Grâce aux ateliers, nous pouvons partager beaucoup d’astuces et d’outils, une expérience mais aussi réaliser des recherches en commun ou encore bénéficier de nouvelles connaissances. Ils se tiennent au local de la maison des associations, A casa d’i soci, promenade Honoré-II. Adhérer à notre association, c’est aussi pouvoir accéder aux archives et aux annuaires de Monaco numérisés. Elle permet de débloquer des situations, de lever le voile sur des secrets. Ce n’est pas toujours simple mais nous avons la chance de compter parmi nos adhérents une psychogénéalogiste.



cghpm@monaco.mc ; www.genealogiemonaco.com ;

Facebook Monaco généalogie