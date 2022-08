A Beausoleil, une association du quartier du Ténao prend soin des chats errants

Dans une résidence du Ténao, un panneau artisanal "Roulez tout doux, traversée de minous" et un chat noir accueillent les visiteurs. Olivia Alexovitz n’est pas loin, un sac de courses et un autre de croquettes dans les mains. En quelques sifflements, une dizaine de chats s’attroupent autour d’elle et attendent qu’elle les nourrisse. Cela fait sept ans que cette routine s’est installée de façon quotidienne. Aujourd’hui, ils sont plus d’une vingtaine de chats à venir manger dans ses gamelles. Pendant près d’une heure, Olivia et Jean-Charles, son mari, s’occupent des félins, installés autour de la résidence.

Olivia et Jean-Charles Alexovitz, présidente et trésorier de l’association Les Chats Errants du 06240. Photo J.G..

Un menu varié leur est proposé : croquettes, viande, poisson et pâté pour chat. Certains ont même un régime spécial et des traitements. "C’est comme un travail, ce n’est pas toujours amusant, mais il faut le faire. Quand ils sont nourris, ils ont une santé d’enfer", déclare Jean-Charles Alexovitz. Olivia ajoute rapidement, "ils sont beaux, ils n’ont plus de puces, ils ne sont plus malades". "Imaginez s’ils n’avaient pas été stérilisés" Il y a trois ans, lorsque l’ancienne enseignante prend sa retraite, Olivia et Jean-Charles fondent l’association Les Chats Errants du 06240 pour être épaulés par la ville de Beausoleil. "Ce qui nous a poussés à le faire, c’était que beaucoup de chats étaient malades et mouraient, on voulait changer ça", déclare la présidente. Pendant qu’ils s’attroupent tous pour manger, Olivia les observe avec soin, elle les connaît quasiment tous, leur donne des surnoms et vérifie qu’ils vont bien. "Elle, c’est Princesse, elle a eu un abcès dentaire, je l’ai attrapée pour l’amener chez le vétérinaire, elle m’en a voulu pendant un mois et demi. Là, c’est Trois Couleurs, il a une anémie et une insuffisance rénale."

Olivia utilise plus de deux kilos de croquettes par jour pour rassasier les chats. Photo J.G..

C’est Olivia qui les conduit chez le vétérinaire quand ils sont blessés et qui se charge de les faire stériliser. "Il y a une chatte enceinte, là-bas, la semaine prochaine, je l’attrape." Depuis qu’elle a appris à attraper les chats errants, elle en a fait stériliser plus de 60. "Imaginez le nombre de chats qu’il y aurait aujourd’hui s’ils n’avaient pas été stérilisés", s’amuse-t-elle. "De la mort-aux-rats dans sa gamelle" La grande majorité des voisins de Jean-Charles et Olivia Alexovitz est ravie de voir les chats en bonne santé. "On vient nous remercier pour ça, les gens adorent les chats." Pourtant, une minorité ne voit pas d’un bon œil cette activité. "Ils pensent qu’une bonne association attrape les chats et les envoient ailleurs, mais non, c’est de la maltraitance animale. Un chat errant doit rester là où il a vécu", explique Jean-Charles en se rappelant qu’une pétition a été levée contre leur association. Le couple relate d’autres incidents, plus graves. "Il y a un chat qui a fait un AVC, car quelqu’un avait mis de la mort-aux-rats dans sa gamelle, depuis il est en mauvais état." L’association fait aussi face à un autre problème. "On manque de familles d’accueil et de bénévoles." Olivia a commencé à créer un réseau de bénévoles qui nourrissent les chats dans son quartier en attendant que d’autres viennent lui donner un coup de main. "Je pense que tout est une question d’équilibre", déclare Cindy Genovese, adjointe à l’Environnement de la mairie de Beausoleil. "Il faut protéger les animaux mais il faut aussi respecter la réglementation en termes d’hygiène, et ces associations ont plusieurs rôles: capturer les animaux pour la stérilisation et éviter les problèmes liés à l’hygiène mais aussi au nourrissage et prendre soin d’eux." Cindy Genovese remarque tout de même qu’aucune plainte ne remonte à la mairie par rapport aux chats errants. "Après, est-ce que sans l’association on aurait plus de problèmes de chats ? Je ne sais pas mais force est de constater qu’on n’a pas cette problématique à Beausoleil."

