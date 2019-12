24 heures chrono pour aider les personnes malades

Le 3637. Le numéro de téléphone du Téléthon est visible un peu partout dans le hall de l’Auditorium Rainier-III. Incitant les visiteurs à prendre leur téléphone et effectuer une promesse de dons à l’Association française contre les myopathies. Un euro, dix euros, cent euros, voire plus. « Peu importe la somme, c’est autant d’argent en plus pour la recherche et les personnes atteints de maladies rares », souffle-t-on sur place. Malheureusement, il n’y avait pas la foule des grands jours, hier, pour ces premières vingt-quatre heures de mobilisation malgré les ateliers, animations et concerts programmés pour la bonne cause. La délocalisation du Téléthon Monaco (*) - du port Hercule à l’Auditorium Rainier-III - n’aurait-elle pas eu l’effet escompté ? A savoir rectifier le tir financier. Seul un bilan chiffré au gong final viendra accréditer, ou non, cette thèse.

« Toujours plus haut ! »

La bonne nouvelle, c’est qu’il vous reste encore aujourd’hui pour mettre la main au portefeuille, dégainer le chéquier et potentiellement sauver des vies humaines. Mieux encore, les visiteurs peuvent faire d’une pierre deux coups. Sur le stand des guides et scouts de Monaco, par exemple, où une action écologique se greffe à une bonté ambiante qui se veut contagieuse. « Nous vendons des arbres au prix de 15 euros. Ceux-ci seront reboisés le 1er février prochain dans la forêt de Lucéram », détaille Nathalie Roque, cheftaine.

Sur la place du Casino, les passionnés de belles mécaniques déboursent 50 euros, intégralement reversés au Téléthon, pour s’offrir un tour de Ferrari sur le circuit de F1. La société HéliAir, elle, déduit 10 euros des 45 euros d’un baptême de l’air en hélicoptère pour les injecter dans l’escarcelle du Téléthon. Sur le port Hercule, il est aussi question de titiller le septième ciel en grimpant à l’extrémité de la grande échelle des sapeurs-pompiers de Monaco. « Toujours plus haut », c’est d’ailleurs le slogan de cette 33e édition locale. Cela pourrait aisément être « Toujours plus généreux ». Ainsi, les petites mains de fée de La Goutte d’Eau vendent des objets de Noël, concoctés tout au long de l’année, au profit du Téléthon. En temps normal déjà, ces bénévoles épaulent les malades et leurs familles, de Monaco et des communes avoisinantes, pour l’achat de fauteuils roulants et d’équipements destinés à faciliter la vie de tous les jours. D’autres associations, encore, usent de la même inventivité et générosité pour vendre leurs articles au profit des plus nécessiteux. C’est à votre tour, désormais, de faire l’autre partie du boulot : donner pour guérir.