Voilà à quoi va ressembler le parvis de l'Alcazar à Beausoleil

L’endroit est stratégique pour la ville de Beausoleil. Situé pile en entrée de ville face à Monaco, là où le boulevard du Général Leclerc marque la frontière entre la France et la Principauté, le parvis qui s’étend devant le restaurant de l’Alcazar est en pleine mutation.

Un espace unifié et arboré

Bientôt, les habitants pourront profiter d’un nouvel espace unifié et arboré, dont l’aménagement a été confié à l’agence paysagiste niçoise Faragou.

Une statue de Simone Veil, offerte à la ville fin février par Beate et Serge Klarsfeld, sera mise en valeur à l’entrée du square. Comme un rappel des valeurs d’union et de fraternité. "Simone Veil avait fait graver sur son épée d’académicienne la devise de l’Europe: unis dans la diversité. La diversité correspond parfaitement au quotidien des habitants de Beausoleil", argumente le maire, Gérard Spinelli.

"La terrasse du restaurant L’Alcazar va être agrandie et isolée de la route grâce à la végétation, poursuit Cindy Genovese, adjointe au maire déléguée à l’environnement, aux mobilités, aux espaces verts et aux aménagements paysagers et urbains. Les places de taxis seront conservées, ainsi que la place PMR utilisée par la patientèle des médecins de l’immeuble d’en face".

Le fameux "carreau soleil", revêtement traditionnel des trottoirs de la commune, habillera l’ensemble de la zone, y compris l’accès au parking en amont. "L’idée est de conserver une unité visuelle au niveau des sols pour marquer que la priorité est donnée aux piétons", explique l’adjointe au maire.

De son côté, l’édile confirme sa volonté d’encadrer la circulation des voitures en centre-ville. "C’est un souhait personnel de réduire le nombre de véhicules à Beausoleil », affiche Gérard Spinelli, qui souhaite « piétonniser un maximum le centre-ville et les quartiers"

Aussi, une dizaine d’autres squares de la ville vont eux aussi subir un lifting, notamment aux Moneghetti. Du côté de l’Alcazar, l’inauguration de l’espace est envisagée avant la fin de l’été, "en présence des deux fils de Simone Veil".